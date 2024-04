Face aux Celtics, les Bucks se rassurent mais perdent Giannis Antetokounmpo !

Dès la première action du match, les Bucks donnent le ton. Remportant l’entre-deux, une première passe est trouvée pour Kris Middleton qui envoie immédiatement Giannis Antetokounmpo au alley-oop. Pas de doute, les Bucks sont déterminés à se relancer face aux leaders de la NBA.

Brook Lopez va mettre toutes les chances du côté des Bucks avec quatre paniers à 3-points et 2 contres dans les 6 premières minutes du match. À son tour, Damian Lillard se distingue au large et force Joe Mazzulla à prendre un temps-mort (24-11). Toujours pas dans leur match, les Celtics voient de nouveau Giannis s’envoler sur une passe de Middleton pour un 11-0 en cours. Le premier quart est à sens unique : 37-21 en faveur des Bucks.

Le deuxième quart-temps ne commence pas beaucoup mieux pour Boston. En pénétration, Bobby Portis claque un dunk et porte l’écart à +24. Jaylen Brown à côté de son basket, ce sont Payton Pritchard et Derrick White qui réduisent l’écart à 17 points. Mais les Bucks verrouillent toujours l’accès à la raquette de façon impressionnante. À l’image de Jayson Tatum (22 points) qui vient buter sur Brook Lopez et Kris Middleton.

Sur le rebond, Jaylen Brown veut monter au cercle, mais percute Middleton, ne récoltant qu’une faute offensive. Comme un symbole de Celtics en difficulté en pénétration et en peine dans l’adresse extérieure (63-43).

Giannis touché au mollet

Les C’s ne sont pas au bout de leur peine, Patrick Beverley (20 points, 10 rebonds) vient les cueillir pour fêter son intronisation dans le cinq de départ. Il inscrit trois paniers primés en début de deuxième mi-temps.

Toutefois, le moment marquant du troisième quart-temps n’est pas un dunk tonitruant ou un shoot de loin. Giannis (15 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) s’assoit après un panier des Celtics en se tenant le mollet. Il rentre au vestiaire, soutenu par son frère, Thanasis et Brook Lopez. Inquiétude dans le Fiserv Forum. Les Celtics en profitent pour revenir à 11 longueurs de Milwaukee (78-67).

Encore une fois, les Bucks entament de façon remarquable un quart-temps : un 6-0 mené par Kris Middleton vient calmer les ardeurs des coéquipiers de Jayson Tatum. AJ Green creuser l’écart sur un tir de très loin à 45°. Les Celtics ne reviendront pas et Joe Mazzulla hisse le drapeau blanc. Vainqueurs 104-91, les Bucks se relancent mais à quel prix…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux lancer-francs tirés dans le match. Soirée record à Milwaukee, puisque les Celtics sont devenus la première équipe à ne tenter aucun lancer-franc lors d’un match NBA puisque les Grizzlies de 2014 et les Hawks de 2018 en avaient tenté un seul. Les deux formations partagent un nouveau record NBA avec seulement deux lancers tirés. Les Bucks n’ont commis que 4 fautes dans le match, et c’est aussi un record NBA.

– Giannis Antetokounmpo blessé au pire moment. À l’approche des playoffs, la sortie de Giannis dans le troisième quart-temps peut inquiéter Milwaukee. Le premier tour débute dans 10 jours et les Bucks, à peine remis d’une série de défaites inquiétante, doivent composer avec la blessure de leur leader. Selon les premières informations, il s’agirait d’une contracture pour le MVP des Finales 2021.

– Patrick Beverley préféré à Malik Beasley. Après quatre défaites face à des équipes moins bien classées que les Bucks, Doc Rivers a fait le choix de changer son cinq de départ. Ainsi, Patrick Beverley a démarré en remplacement de Malik Beasley. Une réussite individuelle, puisqu’il a certainement été l’un des meilleurs joueurs du match. Mais également une réussite collective vu la défense proposée par les Bucks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.