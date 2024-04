Le Heat éloigne encore davantage les Rockets du « play-in »

Les deux équipes avaient joué et perdu la veille et ont commencé cette partie avec de la cadence. Ça court, ça shoote bien et c’est agréable. Mais la seconde partie du premier quart-temps est déjà moins aboutie. Finalement, Heat et Rockets n’arrivent pas encore à se départager (27 partout). C’est fait en deuxième quart-temps, avec la défense de zone de Miami qui gêne considérablement Houston.

Certes Jabari Smith Jr. trouve un peu la cible de loin, mais il est seul. Et surtout, en récupérant des ballons en défense, les troupes d’Erik Spoelstra peuvent courir. Bam Adebayo et ses coéquipiers en profitent. Et si les shoots sont loupés, c’est Kevin Love qui, deux fois de suite, assure avec un rebond offensif et un panier.

Miami a pris les commandes à la pause (59-64). En troisième quart-temps, les débats restent équilibrés avec Nikola Jovic et Fred VanVleet qui s’échangent des paniers à 3-pts. Le Heat a toujours de l’avance (83-93).

Avec deux paniers primés de suite, Jalen Green fait monter la pression en début de quatrième quart-temps et laisse imaginer que les Rockets vont produire un effort pour renverser la situation. Mais l’attaque est en panne et pendant quatre minutes, Houston ne trouve plus le chemin du panier.

Jimmy Butler et compagnie déroulent et passent alors un 12-0. Miami s’impose logiquement 104-119 et peut désormais regarder vers dimanche et sa rencontre face à Indiana, pour piquer la 6e place aux Pacers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler Herro de nouveau sur les parquets. En plus de rebondir après le revers face à Philadelphie, cette victoire du Heat marque aussi le retour de Tyler Herro, absent depuis 20 matches à cause de blessures au genou et au pied. Il a signé une bonne prestation. Il y a eu des ratés logiques, faute de rythme, mais ses deux layups main gauche en début de quatrième et surtout son panier à 3-pts ensuite ont fait mal aux Rockets. L’ancien meilleur sixième homme de la saison termine avec 17 points à 50% de réussite au shoot, 6 passes et 5 rebonds en 25 minutes.

– Les Rockets peuvent commencer à dire adieu au « play-in ». La défaite face aux Warriors jeudi soir avait déjà fermé le cercueil. Là, ce sont plusieurs clous qui viennent d’être enfoncés… Les Rockets ont été vaillants et combatifs mais trop maladroits, de près comme de loin, pour l’emporter. Cette panne de quatre minutes au pire des moments, en dernier quart-temps, le montre parfaitement. Heureusement que Golden State a perdu dans le même temps pour garder un peu d’espoir, mais avec quatre victoires de retard alors qu’il ne reste que cinq matches à jouer (et que les Warriors ont un calendrier facile), il faudra un miracle à Ime Udoka et ses joueurs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.