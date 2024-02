Pourquoi Toronto a choisi le nom de Raptors ?!?

Avant de devenir un animal de compagnie dans la trilogie Jurrasic World, le Vélociraptor était un dinosaure terrifiant. Dans les années 90, le Raptor était même un truc incroyablement cool dans les cours de récréation.

Il n’en fallait pas plus pour qu’une nouvelle équipe NBA créée à Toronto ne décide de bousculer les conventions du basket pro, avec un nom et des maillots à la fois kitsch et révolutionnaires.

La naissance des Toronto Raptors, c’est ce qu’on vous raconte aujourd’hui dans Histoires de basket.

Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir la manière dont l'improbable retour de Magic Johnson en 1996, comment Dennis Rodman n'a pas réussi à devenir le premier jouer à porter le numéro 69 en NBA ou un retour sur la folie de la Linsanity.

L’épisode – Mais pourquoi des Raptors à Toronto ?

