Janvier 1996, Magic Johnson sort de sa retraite !

En matière de comeback, en NBA, on évoque essentiellement Michael Jordan, sorti deux fois de sa retraite. C’était en 1995 et 2001. Mais entre ces deux dates, une autre légende s’était retirée des parquets, pour mieux revenir ensuite : Magic Johnson. Séropositif, le roi du « show time » avait été contraint de prendre sa retraite. Et puis, plus de quatre ans plus tard, le voilà qui revient sur les terrains !

Comme souvent dans ce podcast, vous allez voir que Michael Jordan n’est jamais très loin lorsqu’il s’agit de raconter une histoire incroyable.

Le retour de Magic Johnson en NBA, c’est ce qu’on vous raconte dans cet épisode d’Histoire(s) de basket.

L’épisode – 1996, Magic Johnson sort de sa retraite !

