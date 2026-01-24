Matchs
Le moment où les Lakers ont appris la mort de Kobe Bryant

Publié le 24/01/2026 à 9:49
Modifié le 25/01/2026 à 10:17

Podcast – Terrible ironie, c’est dans les airs que LeBron James et les Lakers ont appris que l’hélicoptère de Kobe Bryant s’était écrasé. Entre incrédulité et larmes, retour sur ce qui s’est passé en coulisses pour la franchise le soir du drame.

kobe bryantChaque fan de NBA, de basket et sans doute de sport en général se souvient de ce qu’il faisait et où il se trouvait le dimanche 26 janvier 2020, peu après 20h30. C’est à cette date et cet horaire que l’on apprenait, sur les réseaux sociaux, le décès brutal de Kobe Bryant.

Ce dimanche matin, la légende a disparu dans un accident d’hélicoptère à Los Angeles, en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes, bouleversant ainsi le monde de la NBA, et même la planète entière.

Plusieurs joueurs étaient sur les parquets, à l’échauffement, quand ils ont appris la terrible nouvelle. D’autres étaient dans un avion, de retour d’un match. Le choc va alors laisser la place aux larmes et aux hommages. Retour sur la manière dont les Lakers de LeBron James ont appris la nouvelle.

Un épisode écrit par Jonathan Demay.

Par Alain Mattei
