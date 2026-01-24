Le moment où les Lakers ont appris la mort de Kobe Bryant

Chaque fan de NBA, de basket et sans doute de sport en général se souvient de ce qu’il faisait et où il se trouvait le dimanche 26 janvier 2020, peu après 20h30. C’est à cette date et cet horaire que l’on apprenait, sur les réseaux sociaux, le décès brutal de Kobe Bryant.

Ce dimanche matin, la légende a disparu dans un accident d’hélicoptère à Los Angeles, en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes, bouleversant ainsi le monde de la NBA, et même la planète entière.

Plusieurs joueurs étaient sur les parquets, à l’échauffement, quand ils ont appris la terrible nouvelle. D’autres étaient dans un avion, de retour d’un match. Le choc va alors laisser la place aux larmes et aux hommages. Retour sur la manière dont les Lakers de LeBron James ont appris la nouvelle.

Un épisode écrit par Jonathan Demay.

Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir comment la NBA est devenue le royaume du tatouage, la soirée folle à 81 points de Kobe Bryant ou l'époque où Grant Hill était plus populaire que Michael Jordan.

