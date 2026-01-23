Matchs
NBA
Matchs
NBA

Linsanity, la folle histoire d’une étoile filante

Publié le 23/01/2026 à 11:54
Modifié le 25/01/2026 à 10:24 Twitter Facebook

Podcast – En quelques jours et autant de performances dingues, Jeremy Lin est devenu une star planétaire. La Linsanity n’a duré qu’un mois, mais elle a marqué New York et les Knicks pour longtemps.

LinsanityC’est l’une des plus belles histoires de la NBA, toutes époques confondues. Un conte de fées comme on n’en voit qu’à Hollywood. L’histoire d’un joueur inconnu qui, pendant un gros mois, en 2012, devient irrésistible et porte sur ses épaules une des équipes les plus mythiques du basket mondial.

Le joueur, c’est Jeremy Lin. L’équipe, ce sont les New York Knicks.

Et cette histoire folle a un nom : la Linsanity !

N’oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir la manière dont LeBron James et les Lakers ont appris la mort de Kobe Bryant, l’improbable retour de Magic Johnson en 1996 ou comment Dennis Rodman n’a pas réussi à devenir le premier jouer à porter le numéro 69 en NBA.

L’épisode – Linsanity, un mois de folie pour la NBA

Téléchargement direct

Vous pouvez directement faire clic droit et enregistrer sous sur ce lien pour télécharger directement le Podcast : Téléchargement direct.

S’abonner à Histoire(s) de Basket

Pour recevoir les derniers épisodes d’Histoires de basket directement dans votre application préférée chaque mardi et jeudi, n’oubliez pas de vous abonner.

Sur Apple Podcast

Sur Spotify

Sur Deezer

Sur Podcast Addict

Le flux RSS : https://feeds.acast.com/public/shows/64b7cad9e0e7180011e9562d

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Alain Mattei
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes