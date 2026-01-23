Linsanity, la folle histoire d’une étoile filante

C’est l’une des plus belles histoires de la NBA, toutes époques confondues. Un conte de fées comme on n’en voit qu’à Hollywood. L’histoire d’un joueur inconnu qui, pendant un gros mois, en 2012, devient irrésistible et porte sur ses épaules une des équipes les plus mythiques du basket mondial.

Le joueur, c’est Jeremy Lin. L’équipe, ce sont les New York Knicks.

Et cette histoire folle a un nom : la Linsanity !

N'oubliez pas de vous abonner à Histoire(s) de Basket pour recevoir directement sur vos applications les nouveaux épisodes chaque mardi et jeudi. Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir la manière dont LeBron James et les Lakers ont appris la mort de Kobe Bryant, l'improbable retour de Magic Johnson en 1996 ou comment Dennis Rodman n'a pas réussi à devenir le premier jouer à porter le numéro 69 en NBA.

L’épisode – Linsanity, un mois de folie pour la NBA

