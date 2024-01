Une leçon d’humilité pour les Celtics

Si les Clippers ont réussi leur match référence à Boston, les Celtics ont eux pris une sacrée gifle. Cette défaite fut une humiliation pour la meilleure équipe de la ligue, dominée de la tête et des épaules par une formation californienne solide comme jamais.

« On se ressemble beaucoup », analysait Joe Mazzulla après ce revers. « On est deux équipes très similaires. Ils ont des ailiers qui peuvent changer en défense, qui sont physiques, et ils n’ont pas de points faibles qu’on peut attaquer. Donc on se ressemble. Ce qu’ils nous ont fait, c’est ce qu’on leur a fait, chez eux, il y a un mois. »

Les Celtics avaient en effet écrasé les Californiens avant Noël. Kawhi Leonard et sa bande ont donc rendu la monnaie de leur pièce à Boston. Un partout, balle au centre.

« Une bonne fessée. Se faire botter les fesses ainsi, ça remet les idées en place », décrit Jrue Holiday. « Mais on sait que la saison est longue. On peut apprendre de ce match et garder cette leçon dans un coin de notre tête. On va s’en souvenir dès qu’on aura fait un gros match auparavant. »

Du rire aux larmes

Car ce qui marque les esprits, outre ce revers, c’est le contexte. Les Celtics sortaient d’une démonstration à Miami (avec Kristaps Porzingis, absent contre les Clippers), avec une attaque de feu. Le Heat avait été noyé par les paniers de Boston. Une impression de puissance et de facilité transpirait de la prestation des hommes en vert.

Tout ceci avait disparu devant leur public, étouffé par la défense de Los Angeles. En deux jours, les Celtes sont passés du paradis à l’enfer.

« Il n’y a pas de hasard si on a connu les deux extrêmes d’un match à l’autre », livre le coach de Boston. « Cela peut être positif si on les regarde correctement et qu’ils nous permettent d’être équilibrés. Qu’on reste humble. Car on n’est jamais aussi bon qu’on ne l’imagine, ni aussi mauvais qu’on ne le pense. C’est important. »

Cette défaite est la plus sévère de la saison pour les Celtics, avec celle contre Milwaukee le 11 janvier. C’est un parfait test pour ce groupe, ainsi qu’un excellent rappel : même si l’équipe affiche le meilleur bilan de la ligue, elle n’a encore rien gagné.

« On parle toujours d’adversité et c’est toujours considéré comme quelque chose de négatif, mais pour moi, l’une des choses les plus compliquées, c’est de gagner avec régularité. Tout le temps », juge Joe Mazzulla. « Il faut savoir gérer la réussite et c’est aussi dur que de gérer les défaites. Donc, quoi qu’il en soit, il faut se concentrer sur le caractère de l’équipe. Les joueurs vont réagir. »