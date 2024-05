Les Clippers ont réussi leur test à Boston

Pour les candidats au titre, durant la longue saison régulière, il faut évidemment de la constance dans les résultats, mais aussi des moments forts, des matches références. C’est un signe important pour mesurer le niveau d’une équipe. C’est exactement ce que les Clippers ont réussi à Boston.

Los Angeles est venu s’imposer dans le Massachusetts sur un score large, après une prestation autoritaire, pour infliger une deuxième défaite à domicile à la troupe de Joe Mazzulla.

« Les gars étaient très motivés. Les Celtics étaient venus à Los Angeles et nous avaient dominés, donc ils étaient très concentrés », se souvient Tyronn Lue, face au revers (145-108) du 23 décembre. « On était en back-to-back mais ils étaient motivés, prêts pour le défi. Paul George aurait pu manquer ce match, mais il voulait jouer, pour se tester. C’était un test grandeur nature contre une grande équipe. »

Le match référence des Clippers

James Harden confirme cette dimension pour lui et ses coéquipiers. « C’était contre une équipe qui joue très, très bien, surtout à domicile. On a encore du chemin à faire mais c’était un bon test pour nous », déclare le MVP 2018.

Les Clippers avaient déjà gagné des gros matches cette saison, contre Denver, Oklahoma City ou encore Phoenix. Mais là, ils ont passé ce test avec réussite. Brio même. Ils ont mené de plus de 30 points, avec une maîtrise totale sur la rencontre. Les Celtics, qui venaient d’écraser Miami avec une attaque de feu, ont été éteints. Jamais les Clippers n’ont semblé aussi fort cette saison que durant ces 48 minutes sur le parquet du TD Garden.

Cette cinquième victoire de suite est désormais le succès de référence pour Kawhi Leonard et sa bande.

« Je suis heureux de cette victoire contre les Celtics mais ça ne veut pas dire grand-chose tant qu’on n’est pas en playoffs », tempère l’ailier. « Il faudra faire pareil : bien exécuter notre attaque, mettre des shoots et bien défendre. On doit encore s’améliorer au fil de la saison. Ainsi quand ce sera le moment, on avancera de manière efficace. »