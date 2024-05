Les Clippers humilient les Celtics à Boston !

S’il restait des sceptiques concernant le niveau des Clippers cette saison, sans doute qu’ils sont moins nombreux après ce match à Boston. Certes, les Celtics étaient privés de Kristaps Porzingis, touché à la cheville contre le Heat, mais le résultat est néanmoins sans appel. Les joueurs de Tyronn Lue n’ont pas mis longtemps à mettre la main sur la rencontre. Les premières minutes sont marquées par la maladresse générale, avant un 11-0 des Clippers. Kawhi Leonard brille et Los Angeles prend le premier quart-temps.

Même si James Harden est maladroit de loin, Los Angeles domine les débats. La défense est en place et les troupes de Joe Mazzulla ont du mal à trouver le chemin du cercle. L’écart gonfle petit à petit pour atteindre les quinze points d’écart. Au moment de rejoindre les vestiaires, il n’y a pas photo : Los Angeles est un cran au-dessus (39-55).

Jayson Tatum revient en deuxième période avec de meilleures intentions. Il marque plusieurs paniers pour tenter de relancer ses coéquipiers. Sauf que, derrière, les Celtics restent muets pendant plus de six minutes !

Forcément, Kawhi Leonard et sa bande en profitent pour prendre plus de 30 points d’avance avant le dernier quart-temps (60-91). Les deux coaches ont compris et ce sont les remplaçants qui finissent le match, gagné largement par les Clippers 96-115. Ils signent ainsi une cinquième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deuxième défaite à domicile pour les Celtics. Après une courte défaite le 19 janvier, après un superbe match, contre les Nuggets, les Celtics perdent une deuxième fois devant leur public. Mais là, il ne s’agit pas d’un revers au finish face aux champions en titre. Ils ont été dominés du début à la fin par une grosse équipe, n’ayant aucune solution à apporter au problème posé par les Californiens. Le public a été éteint et les stars ont rejoint le banc dès la fin du troisième du quart-temps. Un cauchemar et un contraste saisissant alors que les Celtes venaient de gifler Miami.

– Le match référence des Clippers ? Troisième meilleure formation de la conférence Ouest, Los Angeles a évidemment fait de belles choses depuis le début de saison. En battant Denver, Oklahoma City ou Phoenix par exemple. Mais l’équipe de Tyronn Lue avait-elle réalisé un tel match auparavant ? Pas sûr. Sérieuse, appliquée, elle a écrasé la meilleure équipe de la ligue chez elle, comme pour lui rendre la monnaie de sa pièce après la lourde défaite en Californie juste avant Noël. Ce fut une démonstration et, par la même occasion, un message envoyé à toute la ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.