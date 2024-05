43-16. Ce n’est pas les stats au rebond de la rencontre entre Lakers et Warriors, mais le différentiel aux lancers. Dans une rencontre qui a rendu son verdict après deux prolongations, avec un petit point d’écart, cette différence de 27 lancers-francs a de quoi faire grincer quelques dents du côté des Warriors. À commencer par celles de Steve Kerr.

« Je pourrais commenter les lancers-francs des Lakers, mais ma mère est là en ce moment et je veux me comporter du mieux possible » ironise le coach. « Je ne vais donc pas commenter leurs 43 lancers-francs contre nos 16. Je ne vais pas commenter non plus le fait que Steph [Curry] a tiré trois lancers-francs en 43 minutes. »

Justement, Stephen Curry évoque cette différence, et il rappelle qu’il l’avait déjà souligné la saison passée.

« Nous avons déjà eu ce débat, plus particulièrement contre eux », rappelle-t-il. « Ils provoquent beaucoup de fautes. L’année dernière, ils ont eu un avantage et une disparité incroyables aux lancers-francs. Ce soir, cela fait partie de ces rencontres où ce n’est pas cohérent et c’est ce qui est le plus frustrant. Parce qu’on veut être dans une situation où ce sont les joueurs qui décident du sort du match et pour cela, les coups de sifflet doivent être cohérents des deux côtés. »

Au passage, il rappelle que les Warriors ont un style de jeu différent des Lakers, avec davantage de tirs de loin. Ce qui n’empêche pas qu’il y a aussi des fautes sur les bras, même si elles sont moins visibles.

« Je sais que c’est un style différent, avec beaucoup de 3-points…. Mais il y a sans doute trois actions dans lesquelles je suis impliqué où il y a eu clairement une mauvaise décision, et où ils leur ont donné des lancers-francs inutiles. Et ensuite, de l’autre côté, il y a eu des contacts sur des actions où ils ont regardé ailleurs… Dans un même match, l’incohérence des deux côtés est ce qu’il y a de plus frustrant. Cela ne veut pas dire que nous allons aller sur la ligne 58 fois. Cela signifie simplement que c’est un style de jeu auquel nous pouvons nous adapter et nous ajuster. Et ce n’était pas le cas ce soir. C’est donc difficile. »