LeBron James crucifie Stephen Curry et les Warriors après deux prolongations !

Stephen Curry, 11 points, et LeBron James, 9 points, se rendent coup pour coup en début de match, mais ce sont les Lakers, profitant de cinq ballons perdus des Warriors et de la domination d’Anthony Davis (29 points, 13 rebonds, 4 contres) près du cercle, qui virent en tête (33-30).

Il faut que Steve Kerr relance son cinq de départ pour voir Golden State prendre l’ascendant. Leur défense force trois pertes de balle, Jonathan Kuminga (22 points, 9 rebonds) et Andrew Wiggins (22 points) se réveillent, et 50% d’adresse à 3-points leur permettent de passer devant (54-50). LeBron James prend alors les choses en mains. Il marque les 7 derniers points de Los Angeles et les Lakers terminent la mi-temps sur un 18-9 (68-63).

Les Dubs se relancent immédiatement en entamant la deuxième mi-temps par un 24-5 dévastateur (88-73) ! Dans la foulée, Anthony Davis, victime d’un coup de genou de Draymond Green (8 points, 14 rebonds, 11 passes) dans les bijoux de famille, doit rejoindre les vestiaires. C’est le moment choisi par LeBron James pour climatiser le Chase Center.

Un superbe chassé-croisé

Le « King », bien épaulé par Austin Reaves (17 points), lance un 14-0 qui efface le déficit des Lakers (88-87). Ce sont deux tirs primés de Klay Thompson (24 points) et un Brandin Podziemski dans tous les bon coups qui stoppent l’hémorragie et redonnent un peu d’air à Golden State (99-91).

Le duo Draymond Green – Klay Thompson ne relâche pas la pression, mais le retour d’Anthony Davis ramène les Lakers à -2 (107-105). Stephen Curry répond mais les Warriors commencent petit à petit à déjouer, laissant les Lakers prendre l’avantage sur un tir primé de D’Angelo Russell (28 points) avec moins de deux minutes à jouer (115-114) !

Alors que les Lakers semblent filer vers la victoire, deux lay-ups de Stephen Curry dans les vingt dernières secondes envoient les deux équipes en prolongation (118-118).

La période supplémentaire est dominée par LeBron James et Stephen Curry. Les deux superstars se rendent coup pour coup, avant qu’un 3-points de Klay Thompson ne nous offre cinq minutes de plus (130-130) ! Les Lakers prennent cinq points d’avance mais les « Splash Brothers » passent un 8-0 à leurs adversaires, dont deux tirs primés venus d’ailleurs pour reprendre l’avantage (141-139). D’Angelo Russell répond pour mettre les Lakers à +2 mais Stephen Curry donne l’avantage aux Warriors d’un 3-points à 5 secondes du buzzer (144-143) ! Malheureusement pour les Warriors, ils cafouillent leur dernière défense et Draymond Green est obligé faire faute sur LeBron James avec une seconde à jouer. Le « King » ne tremble pas et les Lakers repartent du Chase Center avec une victoire capitale !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le changement de cinq majeur prévisible des Warriors. Après deux performances majuscules de Draymond Green et de Jonathan Kuminga lors des deux derniers matchs, Steve Kerr a décidé de titulariser les deux joueurs en lieu et place de Kevon Looney et Dario Saric. Le cinq Curry – Thompson – Wiggins – Kuminga – Green a été la meilleure combinaison pour Golden State lors des deux derniers matchs et a été performant ce soir, en particulier en début de troisième quart temps pour passer un 24-5 aux Lakers. Malgré la défaite, les Warriors semblent enfin avoir trouvé un cinq solide sur lequel ils peuvent construire.

– LeBron James a mis les Lakers sur ses épaules. À -15 et avec Anthony Davis aux vestiaires, LeBron James a posé son empreinte sur le match pour remettre son équipe dans le coup. Il a lancé un 14-0, et a repris les choses en main en prolongation pour mener les Lakers à la victoire. Il a marqué 12 de ses 36 points en prolongation et a terminé le match avec 48 minutes jouées et un 110e triple double en carrière, le tout à 39 ans. Incroyable !

– Le duel Stephen Curry – LeBron James comme au bon vieux temps. Il ne s’agissait pas des Finals, où ils se sont rencontrés quatre fois. Ce n’était pas une demi finale de conférence, comme la saison dernière. C’était simplement un match entre deux équipes qui se battent pour accrocher le play-in. Et pourtant, ce dernier duel entre LeBron James et Stephen Curry a été tout simplement incroyable. À 39 et 35 ans, les deux superstars se sont rendus coup pour coup pendant deux prolongations de folie. LeBron James y a marqué 12 des 27 points des Lakers, Stephen Curry 15 des 26 points des Warriors. Alors que le meneur pensait offrir la victoire aux siens sur un tir à 9 mètres. LeBron James a surenchéri avec les deux lancers-francs de la victoire. Incroyable…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.