Pour Vincent Collet, il est logique et important d’injecter du sang neuf en Bleu

Après l’échec de la dernière Coupe du monde, une nouvelle ère semble s’ouvrir en équipe de France, à six mois de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais avant de penser à cette compétition « à la maison », les hommes de Vincent Collet vont déjà devoir repartir sur de bonnes bases en réussissant leur entrée en matière lors des qualifications pour l’Eurobasket 2025.

Pour cette échéance prévue à la fois du mois de février, les Bleus défieront la Croatie à Brest (le 23) puis la Bosnie à Tuzla (le 26), et ils s’appuieront sur un groupe de 13 joueurs, mêlant jeunesse (Zaccharie Risacher, Matthew Strazel, Nadir Hifi) et expérience (Andrew Albicy, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier, Timothé Luwawu-Cabarrot).

Penser au présent tout en préparant l’avenir

« Intégrer un voire deux nouveaux jeunes […] qui pourraient faire partie de la prochaine compétition » était justement l’une des priorités de Vincent Collet pour ce rassemblement hivernal. Le premier depuis le Mondial raté en Asie…

« C’est ce que l’on a toujours essayé de faire, même s’il y a un impératif de résultats, puisqu’il y a une qualification pour le prochain Eurobasket en jeu » rappelle le sélectionneur français. « Nadir Hifi, après deux dernières saisons au Portel où il avait déjà montré des choses intéressantes, a confirmé cette saison avec le Paris Basketball. C’est la même chose pour Matthew Strazel : on a trouvé que, depuis le début de l’année, il était consistant. Notamment en championnat de France, parce que c’est là où il joue le plus, avec un niveau de performance régulier et où il montre une vraie progression. Ses quelques apparitions en Euroligue sont aussi intéressantes. »

Trajectoire à la Victor Wembanyama pour Zaccharie Risacher ?

Mais la principale attraction de ce rassemblement se nommera évidemment Zaccharie Risacher, que l’on présente déjà comme le numéro un de la prochaine Draft…

« Pour Zaccharie Risacher c’est encore différent parce qu’il est très jeune » souligne Vincent Collet. « Mais je rappelle que, l’an passé, on n’avait pas attendu avec Victor Wembanyama alors qu’il avait le même âge. C’est un peu la même situation. Ses dernières performances en championnat et en Eurocup sont vraiment probantes. Ce n’est jamais trop tôt pour intégrer des jeunes de talent qui devraient s’installer avec les A. C’est le processus. »