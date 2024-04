Alors que Vincent Collet et son staff préparent les Jeux olympiques 2024, les qualifications pour l’EuroBasket 2025 débutent également. Dans le groupe E avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre, les Bleus joueront ainsi leur première rencontre face à la Croatie à la « Brest Arena », le vendredi 23 février 2024, à 20h30.

Les Bleus joueront dans la foulée à Tuzla, en Bosnie-Herzégovine, le 26 février.

Pour les deux rencontres de cette première fenêtre, le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet, et le General Manager de la sélection masculine, Boris Diaw, ont dévoilé une liste de treize joueurs et deux partenaires d’entraînement, appelés à participer au stage qui débutera le lundi 19 février dans le Finistère.

On note ainsi le retour d’Andrew Albicy à la mène et de Timothé Luwawu-Cabarrot, bien décidé à se racheter pour obtenir sa place pour les JO. On note aussi l’arrivée des jeunes, Jaylen Hoard, Nadir Hifi, Matthew Strazel et Zaccharie Risacher, qui font donc le grand saut avec les A, avec Melvin Ajinça et Neal Sako et partenaires d’entraînement.

Pour rappel, l’Euro 2025 se disputera en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne, en septembre 2025.