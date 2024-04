Pas de rancœur pour RJ Barrett envers les Knicks

Jimmy Butler voyait en lui le futur « visage des Knicks ». Près de deux ans après cette déclaration du joueur du Heat, RJ Barrett ne porte plus l’uniforme new-yorkais, mais celui des Raptors depuis qu’il a été transféré à Toronto en compagnie d’Immanuel Quickley, fin décembre.

Samedi, la franchise canadienne se rend au Madison Square Garden pour un match qui s’annonce particulier pour les deux hommes. Plus haut choix de Draft depuis Patrick Ewing et premier joueur sélectionné au premier tour depuis Charlie Ward à être prolongé, l’ailier de 23 ans ne sait pas exactement de quoi sera fait son retour. Une vidéo hommage, pour ses quatre saisons passées ? Il n’y pense pas : « Personne n’y a droit. »

Une ovation du public local ? Vraisemblable. « J’adore les fans. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire. Mais je les adore. J’ai apprécié qu’ils m’encouragent, qu’ils me soutiennent. […] Il y a une chose à savoir à propos des fans des Knicks : ils veulent gagner. Ils veulent gagner autant, si ce n’est plus, que les joueurs. Comprendre cela a été énorme pour moi. À New York, tout n’était qu’amour. Du fond de mon cœur, j’ai vraiment apprécié d’être là », assure-t-il au New York Post.

Le souvenir des premiers playoffs

Son mandat aura été marqué par quatre belles saisons, à 18 points de moyenne, à se comporter comme lieutenant de Julius Randle, puis Jalen Brunson. Sans oublier ce parcours marquant en playoffs l’an dernier, jusqu’à la demi-finale de conférence. Même si l’intéressé garde notamment en souvenir son précédent passage en playoffs, à l’issue de la saison 2020-21.

« Mon moment préféré, c’est lorsque nous sommes sortis du tunnel lors des premiers playoffs, alors qu’on n’avait pas eu de supporters de l’année (ndlr : en raison du Covid), et qu’on a entendu la foule à guichets fermés. C’était fou. C’était mon moment préféré. Et mon moment le plus mémorable a été de marquer le tir de la gagne contre les Celtics au Garden. Et puis, bien sûr, dunker sur Bogdan Bogdanovic (Hawks) en playoffs, c’est aussi mon moment préféré », énumère-t-il.

Un membre du « monstre à trois têtes »

Autant de séquences fortes dans sa jeune carrière qui n’ont pas empêché les Knicks d’imaginer l’échanger. Déjà lors de l’été 2022, son destin avait été beaucoup lié à celui de Donovan Mitchell. Celui-ci avait finalement rejoint les Cavs tandis que Barrett avait décroché sa grosse prolongation de contrat. Rancunier par rapport à l’attitude des Knicks à l’époque ? « Qu’est-ce que vous croyez que je pensais ? Merde, c’était mon jour de paie. Voilà ce que j’avais en tête, j’étais heureux. »

RJ Barrett termine : « Je pensais qu’on était un monstre à trois têtes (avec Randle et Brunson) pendant un moment. Et puis, évidemment, au fil du temps, ils ont fait l’échange et ça a marché pour eux. Je suis donc heureux pour eux. »

