Les Grizzlies, une espèce en voie de disparition

L’heure est grave à Memphis où les soldats de Taylor Jenkins tombent comme des mouches. Puisque Ja Morant, Marcus Smart et Desmond Bane ont rejoint Derrick Rose, Brandon Clarke et Steven Adams à l’infirmerie, la situation relève de l’extraordinaire alors que les Grizzlies commençaient à peine à remonter la pente. Pire, cette nuit, c’est le dernier leader valide de l’équipe, Jaren Jackson Jr, touché au genou droit, qui a dû être ménagé.

À chaque fois qu’un joueur majeur est tombé, le groupe a tenté de se serrer les coudes pour garder la tête haute. À condition d’avoir… des coudes, puisque face aux Knicks, ils n’étaient que neuf en tenue, et le « backcourt » était composé de Vince Williams Jr et de Jacob Gilyard ! On peut même écrire huit, puisque Jake LaRavia est sorti sur blessure, une minute après son entrée en jeu ! « C’est une situation unique mais il faut qu’on regarde au-delà de ça », a rappelé Taylor Jenkins vendredi soir après la blessure de Desmond Bane.

Même constat pour Ziaire Williams, qui doit se pincer pour y croire et en même temps rester mobilisé, puisqu’il ne reste plus grand-monde d’opérationnel au sein de l’effectif.

« C’est fou. C’est la vie. Ce genre de choses peut arriver. Il faut savoir s’attendre à l’inattendu et simplement rester prêt », a-t-il expliqué. « On doit tous rester prêts, en espérant que ça s’arrange pour Desmond Bane, et en s’accrochant (…). C’est le plus important, qu’on gagne, qu’on perde ou qu’on fasse jeu égal, il faut qu’on donne tout sur le terrain et qu’on soit compétitifs pour le plus haut niveau possible. On ne peut pas quitter le parquet sans s’être battus. On garde le moral ».

Jaren Jackson Jr, le dernier des Mohicans

Au milieu de ce marasme, Jaren Jackson Jr. sera également attendu. Meilleur défenseur de la NBA la saison dernière, l’intérieur est un peu le dernier des Mohicans parmi les leaders de la formation de Taylor Jenkins.

Meilleur marqueur des Grizzlies face aux Clippers vendredi soir, l’intérieur n’avait pas apprécié sa performance, notamment en raison de sa maladresse au tir (6/20 dont 1/8 à 3-points). Or dans ce contexte, il doit être le phare qui guide ses coéquipiers dans l’adversité.

« Je dois faire mieux parce que je ne faisais rien de bon à un moment », a-t-il déclaré. « C’est à moi de voir le joueur qui est ouvert, de passer le ballon, parce que c’est ce qui va mettre tout le monde en ordre de bataille. Je crois que notre meilleure série a été dans le dernier quart-temps, quand je n’étais pas sur le terrain. C’est simplement parce que tout le monde se nourrissait de l’énergie des uns et des autres. Si je m’y mets à mon tour, que j’apporte quelque chose en plus, à voir les positions à 3-points… Parce que si je fais ce que j’ai fait sur ce match, on ne va pas gagner comme ça. Donc c’est à moi d’être un peu meilleur dans la prise de décision ».

Des absences qui forgent le caractère

En attendant le verdict pour Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, qui devrait rapidement retrouver sa place, sait que la situation décuple son importance dans le groupe. Mais même si le ciel venait à tomber sur la tête des Grizzlies, Taylor Jenkins garderait le même discours : il faut continuer à s’accrocher, coûte que coûte.

« C’est sûr qu’on aurait aimé que les circonstances soient différentes. Mais nos gars sont toujours restés soudés, à se battre, pour traverser tout ça », a poursuivi le coach de Memphis. « En début de saison, c’était assez choquant de voir les blessures s’empiler aussi vite et aussi tôt dans la saison. Je n’aime pas le dire, mais ça fait qu’on a le cuir solide, ça forge le caractère. Même quand Ja Morant, Marcus Smart, Luke Kennard et bien sûr Brandon Clarke et Steven Adams étaient forfaits, la façon dont les gars se sont battus pour traverser ça a été exceptionnel, même s’il n’y avait pas de résultats. On a retrouvé un peu de force lorsque certains sont revenus en suite, mais bien sûr aujourd’hui, le moral de joueurs reste bon. On doit continuer de se tirer les uns les autres vers le haut et concentrer notre mental sur l’action suivante, l’opportunité suivante, le joueur suivant, encore et encore, et comment faire en sorte qu’ils nous aident à nous améliorer ».