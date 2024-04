Au tour de Desmond Bane de rejoindre l’infirmerie des Grizzlies…

Ce n’est plus un chat noir qui rode à Memphis, mais un groupe de chats noirs. Dans le troisième quart-temps de la rencontre face aux Clippers, Desmond Bane a ainsi marché sur le pied de Kawhi Leonard en allant au cercle.

Résultat ? Une belle entorse et un retour aux vestiaires en boitant pour l’arrière du Tennesse…

Pour l’instant, on ignore encore la gravité du problème mais c’est un blessé de plus pour les Grizzlies (13e à l’Ouest avec 14 victoires pour 24 défaites) qui n’avaient certainement pas besoin de ça. Steven Adams et Ja Morant sont déjà forfaits pour toute la saison, Brandon Clarke n’est pas encore revenu de sa grave blessure, Marcus Smart est sur la touche pour plusieurs semaines, Derrick Rose n’arrive pas à se remettre d’un problème aux ischio-jambiers et Santi Aldama est également absent en ce moment…

Avec désormais Desmond Bane, ce sont sept joueurs majeurs de la rotation de Taylor Jenkins qui sont à l’infirmerie.

« Nos gars ont été incroyables dans tout ça. Je parle toujours de leur état d’esprit. Comment ils continuent de se battre. Les circonstances sont vraiment très compliquées en ce moment, c’est certain. Mais leur attitude a été phénoménale » conclut ainsi l’entraîneur des Grizzlies.