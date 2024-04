Les Grizzlies demandent une enveloppe supplémentaire pour remplacer Ja Morant

La saison de Ja Morant étant terminée suite à son opération de l’épaule, les Grizzlies viennent de demander une « Disabled player exception » afin de compléter leur effectif. Avec les blessures de Marcus Smart et Derrick Rose, il va peut-être falloir recruter un ou deux meneurs pour finir la campagne… Contrairement à celle de Mitchell Robinson, la « DPE » de Ja Morant devrait facilement être validée par la ligue, alors que Memphis avait jusqu’au 15 janvier la demander, et qu’elle aura jusqu’au 11 mars pour l’utiliser. Cette « Disabled player exception » s’élèvera à 12.4 millions de dollars, ce qui n’est pas la moitié du salaire de Ja Morant (34 millions de dollars) mais le montant de la « Non-Taxpayer Mid-Level exception », le maximum autorisé. À noter que les Spurs ont eux déjà reçu leur « DPE » de 1.3 million de dollars pour remplacer Charles Bassey. LEXIQUE Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.