Saison terminée pour Charles Bassey

Pivot remplaçant chez les Spurs, Charles Bassey avait payé les changements de rotation récents de Gregg Popovich, qui a fait glisser Victor Wembanyama vers le poste 5, décalant Zach Collins sur le banc.

Repoussé dans la hiérarchie, l’ancien des Sixers était donc parti en G-League pour garder le rythme. De quoi finir un match avec 30 points, 13 rebonds, 5 passes et 4 contres en 30 minutes… mais aussi de se déchirer le ligament croisé antérieur du genou gauche durant la rencontre, a annoncé San Antonio.

En conséquence, la saison du Nigérian de 23 ans est d’ores et déjà terminée…

Un sacré coup dur pour le joueur, qui avait rejoint le Texas la saison dernière, en « two-way contract », avant de décrocher un vrai contrat en février dernier. Celui-ci lui rapporte 2.6 millions de dollars cette saison, puis 2.5 millions en 2024/25 et en 2025/26, sauf que ces deux dernières années ne sont pas garanties.

Avec cette blessure, le poste de pivot des Spurs se déplume derrière Victor Wembanyama et Zach Collins, puisqu’il ne reste que Sandro Mamukelashvili, plutôt un ailier fort, et les « two-way » Dominick Barlow et Charles Bediako.

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 23 7 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.4 0.7 3.0 2022-23 SAN 35 15 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.3 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAN 19 11 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 Total 77 11 65.8 23.1 65.5 1.6 2.7 4.3 1.0 1.8 0.4 0.8 0.9 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.