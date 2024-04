Pas d’enveloppe supplémentaire pour les Knicks afin de remplacer Mitchell Robinson

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les Knicks.

La mauvaise, c’est que leur demande de « Disabled Player Exception » (de 7.8 millions de dollars) pour compenser l’absence de Mitchell Robinson a été refusée par la NBA, indique ESPN. La bonne, elle est justement liée à ce refus, prononcé parce que le pivot pourrait finalement rejouer cette saison, toujours selon ESPN.

Blessé à la cheville gauche puis opéré dans la foulée, « Mitch » avait d’abord été annoncé forfait pour le reste de l’exercice. Un mois plus tard, voilà que l’optimisme est de mise à New York, puisque l’intérieur aux 6.2 points, 10.3 rebonds (dont 5.3 offensifs), 1.5 interception et 1.3 contre de moyenne pourrait revenir sur les parquets en fin de saison régulière…

Le flou règne autour de sa santé

Comme les médecins de la NBA sont incapables de déterminer si Mitchell Robinson sera comme prévu absent jusqu’à mi-juin, les Knicks ne pourront donc pas le remplacer en recrutant un autre joueur avec une enveloppe spéciale.

La situation est floue mais, en sachant que les hommes de Tom Thibodeau déroulent depuis l’arrivée d’OG Anunoby, un éventuel retour de leur pivot titulaire les rendrait assurément plus menaçants en playoffs…

En attendant qu’il se soigne, Isaiah Hartenstein, Jericho Sims et Precious Achiuwa, avec parfois Julius Randle, occupent le poste 5 de New York.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.