Bobby Portis et Giannis Antetokounmpo assomment les Celtics en une mi-temps

Après avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, les Bucks retrouvaient Damian Lillard, absent lors de la précédente rencontre, pour la venue des Celtics de Jrue Holiday.

Mais le duel au sommet de la conférence Est n’a pas vraiment eu lieu. Frais et motivés, les hommes d’Adrian Griffin ont matraqué leurs adversaires dès l’entre-deux initial, à l’image d’un Giannis Antetokounmpo qui met Jaylen Brown sur les fesses sur la troisième attaque pour aller claquer un dunk qui enflamme le Fiserv Forum !

Jaylen Brown et Kristaps Porzingis tentent de répondre mais l’énergie de Milwaukee va très vite dépasser Boston. Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis vont ainsi inscrire 20 points sur un 25-0 à cheval sur les premier et deuxième quart-temps qui offre déjà 33 points d’avance (56-23) aux locaux…

À la mi-temps, il y a 37 points d’écart (75-38) et Joe Mazzulla décide d’agiter le drapeau blanc. Ses titulaires ne verront pas le terrain après la pause et Milwaukee scelle une victoire référence (135-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 25-0 et c’est fini. Il n’y a pas eu match pour le retour de Jrue Holiday à Milwaukee. Complétement dépassés, les Celtics ont encaissé les coups sans pouvoir réagir, notamment lors de ce 25-0 à cheval sur les deux premiers quart-temps qui a plié le match avant même qu’il ne débute. Grâce au duo Portis/Antetokounmpo.

– Les Bucks motivés et frais. Giannis Antetokounmpo pouvait savourer la performance de son équipe, notant tout de même qu’il faut désormais que son équipe soit capable de produire ce genre d’effort contre toutes les équipes, et pas seulement face aux Celtics, après avoir eu deux jours de repos pour se préparer. On notera aussi que Boston finissait de son côté une séquence de trois matchs en quatre jours, après un match tendu face aux Pacers puis le premier match d’un back-to-back physique face aux Wolves.

– L’impasse de Joe Mazzulla. Dans ces conditions, Joe Mazzulla a préféré faire l’impasse sur la deuxième mi-temps. L’écart déjà énorme à la pause, et ses titulaires clairement pas dans le rythme, inutile de s’épuiser à tenter un comeback impossible pour le coach des Celtics.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.