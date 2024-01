Precious Achiuwa également ravi d’être de retour chez lui

RJ Barrett n’est pas le seul joueur heureux de traverser la frontière américano-canadienne. Alors que l’ancien joueur des Knicks est ravi d’évoluer dans sa ville natale de Toronto, Precious Achiuwa connaît un sentiment similaire en ayant fait le chemin inverse.

L’ancien intérieur de la franchise canadienne a accompagné OG Anunoby et Malachi Flynn dans ce premier échange notable de la saison, entre Raptors et Knicks. Et le natif de Port Harcourt, au Nigeria, ne boude pas son plaisir. New York, c’est la ville où il a grandi, en partie.

« Je suis très heureux d’être de retour chez moi, devant ma famille et mes amis avec lesquels j’ai grandi. C’est vraiment une opportunité très excitante et j’ai hâte d’y être », lâche l’intérieur, cité par le New York Post, dont la famille a déménagé à « Big Apple » alors qu’il était au collège.

Le joueur de 24 ans a fréquenté Our Savior Lutheran dans le Bronx, ainsi que St. Benedict’s Prep à Newark, deux lycées de New York avant de rejoindre l’université de Memphis, après laquelle il a été Drafté à la 20e position en 2020. Il a également fréquenté le Madison Square Garden, notamment pour voir son frère aîné God’sgift Achiuwa jouer pour St. John’s entre 2011 et 2014.

Utilisé derrière Isaiah Hartenstein

« Quand on parle de basket au plus haut niveau, c’est l’un des premiers endroits qui vient à l’esprit des gens, la Mecque du basket. Le fait de pouvoir jouer au Garden, et pas seulement au Garden, mais aussi devant ma famille et mes amis, signifie beaucoup pour moi », développe encore l’intérieur, qui dit avoir déjà commencé à recevoir des demandes de billets.

Au niveau du jeu, l’ancien Raptor explique ne pas se voir à une place précise dans la rotation, que ce soit au poste 4 ou 5, mais il est prêt à assumer n’importe quel rôle dont l’entraîneur Tom Thibodeau a besoin. « On vient d’arriver. On est encore en train d’apprendre, les autres et moi. On va faire de notre mieux pour nous adapter à sa philosophie et à son style, notamment en défense. »

Sa première apparition la nuit passée face aux Wolves a pu lui donner une indication. Le nouvel arrivant était la première rotation derrière Isaiah Hartenstein et devant Taj Gibson. En neuf minutes de jeu, il a raté ses deux tirs, commis deux fautes et capté trois rebonds.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.2 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.6 9.2 2023-24 TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 Total 214 19 47.2 31.4 60.2 1.7 3.6 5.4 1.0 1.8 0.5 1.0 0.5 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.