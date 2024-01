RJ Barrett, un retour de rêve au pays

Tout comme OG Anunoby pour ses débuts avec les Knicks, RJ Barrett n’aurait pas pu rêver meilleur retour au pays, après le trade qui l’a envoyé aux Raptors en compagnie d’Immanuel Quickley. Dans une Scotiabank Arena pleine à craquer, le nouvel arrière de Toronto a tenu son rang, derrière les 36 points de Pascal Siakam, avec 19 points et 9 rebonds en 29 minutes.

Mieux, même s’il a eu un peu de déchet dans le dernier acte, au tir et à la passe, il a tout de même inscrit deux lancer cruciaux en toute fin de match pour contribuer à la victoire finale. Plutôt pas mal pour une première !

« Les deux, trois derniers jours ont été dingues. Mais aujourd’hui, ça a été beaucoup de plaisir. On a gagné le match, on a bien commencé et notre énergie nous a portés tout au long du match. Ils sont revenus, mais on a su rester costauds et remporter ce match. C’était très important », a-t-il déclaré après le match. « C’était un moment spécial, bien mieux que les autres fois où j’ai joué ici. C’était un moment que j’apprécierais toujours ».

Surpris mais heureux

Tout s’est passé très vite, entre l’annonce de l’échange le 30 décembre 2023 et ce premier match avec Toronto pour le premier jour de 2024.

Natif de Toronto, RJ Barrett ne pouvait imaginer meilleure destination pour poursuivre sa progression après une expérience passionnée aux Knicks. La surprise a donc été au rendez-vous, mais la joie aussi.

« Ma réaction initiale a été de me dire : ‘Que se passe-t-il ?’ Je venais à peine de me réveiller. Puis j’ai été immédiatement heureux », a-t-il confié. « J’ai grandi comme fan des Raptors et je l’ai été toute ma vie. Arriver ici et mettre ce maillot, ça ne peut qu’être bien. Je suis vraiment heureux et enthousiaste d’être là ».

À peine le temps d’assimiler les principes de jeu de base de sa nouvelle équipe, RJ Barrett a dû s’adapter, et s’est donc plutôt bien débrouillé.

À 23 ans, et avec plus de quatre saisons dans les jambes à New York, l’un des marchés les plus bouillants de la ligue, l’arrière canadien pense être bien préparé pour ce nouveau défi.

« Je crois que le temps que j’ai passé à New York m’a permis d’acquérir une certaine routine. Je sais qui je suis, et ce dont je suis capable. Peut-être que si j’étais arrivé ici à 19 ans, ça aurait été un peu plus difficile. Mais comme j’ai un peu grandi, je comprends mieux comment je dois travailler et ce que je dois faire », a-t-il poursuivi.

Les Raptors vont à présent entamer un gros road-trip de six matchs qui va durer deux semaines, et débutera dès demain à Memphis. Pour Immanuel Quickley et RJ Barrett, ce sera l’occasion de nouer des liens avec leurs nouveaux coéquipiers.

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.3 0.2 19.6 2023-24 NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.4 18.2 Total 297 33 42.2 34.2 72.0 0.9 4.4 5.3 2.8 2.3 0.7 2.1 0.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.