Vince Carter explique pourquoi il n’a jamais mis les pieds au Hall Of Fame

Comme Penny Hardaway, Shawn Marion, Chauncey Billups ou encore la « Redeem Team », Vince Carter pourrait faire son entrée au Hall Of Fame en 2024. Le comité de sélection va se réunir pour établir la liste des heureuses et heureux élus, et il faudra attendre avril, et le Final Four NCAA, pour savoir si l’ancien dunkeur des Raptors entrera au Panthéon.

En attendant, il est déjà très fier d’être nommé. « C’est un honneur incroyable d’en être à ce stade. On ne sait jamais ce qui va se passer. Certains disent que c’est gagné d’avance. Je n’en sais rien. Mais c’est déjà un pied dans la porte » explique celui qui a disputé 22 saisons NBA. Un record !

Un « pied dans la porte » d’un Panthéon dans lequel il n’est jamais entré ! Pourtant des anciens coéquipiers ont été intronisés ces dernières années, comme Dirk Nowitzki et Tracy McGrady, mais Vince Carter semble superstitieux.

Sa maman est très fière de lui !

« Je n’y suis jamais allé », confirme-t-il au New York Post. « J’ai juste dit que j’attendrais. J’ai failli y aller. On m’a proposé d’y aller l’année dernière pour Dirk [Nowitzki], mais je n’y suis pas allé. Pour Tracy McGrady aussi, je n’y suis pas allé. J’ai dit que j’attendrais. »

Voilà pourquoi il ne s’enflamme pas, contrairement à sa maman… « Ma mère m’a dit : ‘Oh, félicitations. Je suis tellement heureuse’. Alors que moi, j’ai juste répondu que c’était cool » raconte-t-il. « Je suis sûr qu’elle est dans tous ses états à la maison. Mais ce n’est qu’un début. Maintenant que je sais que je suis nommé, c’est différent. Et quand ce sera vraiment le cas, je serai prêt ».