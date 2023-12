On savait déjà que Vince Carter, Shawn Marion, Chauncey Billups, Bill Laimbeer, Tom Chambers ou encore Michael Cooper et Terry Cummings faisaient partie des candidats pour la cuvée 2024 du Hall of Fame. La « Redeem Team » de 2008 pourrait également faire son entrée au Panthéon du basket.

Tout comme l’arbitre Joey Crawford ou encore David Blatt, Ettore Messina, Andrei Kirilenko, Jorge Garbajosa, Fabricio Oberto, Juan Carlos Navarro et Andres Nocioni dans la section « internationale ».

Une liste à laquelle s’ajoute désormais Penny Hardaway, invité de dernière minute chez les candidats.

L’actuel coach de l’université de Memphis, en NCAA, a marqué une génération de fans, prenant d’assaut la NBA à Orlando aux côtés de Shaquille O’Neal. Quadruple All-Star (1995–1998), deux fois membre de la All-NBA First Team (1995, 1996), et finaliste 1995, le spectaculaire meneur a néanmoins vite été stoppé par les blessures.

« Si vous parlez de jeu pur, à mon sommet, j’étais meilleur que n’importe qui », expliquait-il récemment. « Vous savez, il y a des gars qui ont joué moins d’années que moi et qui sont au Hall of Fame, alors que j’ai les mêmes statistiques qu’eux. Cela ne me dérange pas, étant donné la façon dont ils me jugent. ‘S’il n’avait pas été blessé aussi tôt, il y aurait été, c’est sûr’. Si j’avais eu deux bonnes années de plus, j’y serais probablement. Je sais que je suis un Hall of Famer. Je peux jouer les yeux dans les yeux avec n’importe lequel d’entre eux ».

Cette liste sera affinée lors du All-Star week-end, le 16 février, avec l’annonce des finalistes. Pour connaître le choix final (et si secret) du comité et les nouveaux entrants, il faudra patienter jusqu’au 6 avril, pendant le Final Four.