Beaucoup d’actions de la rencontre entre les Wolves et les Lakers dans ce Top 10, et beaucoup d’actions avec Anthony Davis. Il est dans le rôle de la victime face à Naz Reid et Anthony Edwards, mais il se venge avec un superbe scotch sur une tentative de dunk de Jaden McDaniels. Autre scotch monumental, celui d’Ochai Agbaji sur Tyler Herro.

À la première place, un dunk symbole : le poster dunk de Kevin Knox face aux Raptors. Les Pistons ont enfin gagné un match !