Trop solides, les Bucks prennent la première manche face aux Knicks

Les Knicks et les Bucks se retrouveront dans deux jours pour ouvrir le traditionnel « Christmas Day » et, ce soir (ou plutôt ce midi heure locale), ce sont les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (28 points, 7 rebonds, 7 passes) qui ont fait le boulot pour repartir avec la victoire (130-111).

Bien épaulé par Bobby Portis (23 points, 11 rebonds), Khris Middleton (20 points, 5 rebonds, 5 passes), Damian Lillard (19 points, 9 rebonds, 7 passes) ou encore Malik Beasley (19 points), le « Greek Freak » voit donc son équipe l’emporter pour la septième fois consécutive. De quoi mettre la pression sur Boston au sommet de la conférence Est…

Impuissant contre l’armada de Milwaukee, New York continue de son côté ses résultats en dents de scie, malgré les prouesses de Jalen Brunson (36 points, 7 passes) ou Julius Randle (26 points, 8 rebonds).

À RETENIR

– Un match à sens unique. Pour la troisième fois en autant de confrontations, les Bucks ont dominé les Knicks cette saison et, cet après-midi, ils n’ont eu aucune difficulté à le faire. Bien lancés par une attaque de feu, notamment à 3-points, ils ont vite pris une avance d’une dizaine de points, avant de capitaliser dessus en dominant au rebond et en allant également chercher des points sur la ligne. De quoi la faire grossir et constamment repousser à distance raisonnable New York, plombé par une défense trop juste face à cette équipe de Milwaukee, intraitable collectivement.

– Le collectif plus fort que les individualités. Julius Randle et surtout Jalen Brunson ont eu beau se démener, les Bucks étaient juste trop puissants collectivement pour lâcher ce match. Il faut dire qu’en plus de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, toujours très productifs malgré des pertes de balle et des tirs ratés, Milwaukee a pu s’appuyer sur de solides prestations de Khris Middleton mais aussi Malik Beasley dans le cinq, sans oublier Bobby Portis en sortie de banc. Un vrai rouleau-compresseur, qui a su en permanence appuyer sur les faiblesses du jeu de New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.