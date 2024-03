Karl-Anthony Towns se rapproche du club des « 50/40/90 »

« Mauvaise » opération comptable pour Karl-Anthony Towns lors de la victoire face aux Lakers. Il a fallu 17 shoots à l’intérieur des Wolves pour inscrire 21 points. Avec son 7/17 aux tirs final, dont 2/6 à 3-points, ainsi qu’un lancer-franc manqué (5/6), il a légèrement fait baisser ses pourcentages d’adresse sur la saison.

Qui sont excellents : 51.5% de réussite générale, 42.1% derrière l’arc (record en carrière égalé) et 89.6% aux lancers-francs (record en carrière également). De quoi lui permettre de viser le fameux club des « 50/40/90 ».

« C’est toujours un objectif. C’est un objectif personnel de pouvoir atteindre une telle marque sur une année entière, mais c’est surtout un objectif pour nous d’essayer d’être la meilleure équipe NBA possible d’ici la fin de la saison », recentre le « KAT ».

Neuf joueurs dans le club

Un minimum de 50% au tir, 40% à 3-points et 90% aux lancers-francs ? Pour l’heure, seuls neuf joueurs ont réalisé cette prouesse sur une saison, et non des moindres : Larry Bird (1987, 1988), Mark Price (1989), Reggie Miller (1994), Steve Nash (2006, 2008, 2009, 2010), Dirk Nowitzki (2007), Kevin Durant (2013, 2023), Stephen Curry (2016), Malcolm Brogdon (2019) et enfin Kyrie Irving (2021).

« Son super pouvoir est sans aucun doute son efficacité. Il a toujours été un joueur très efficace, la façon dont il attire les fautes, les tirs à 3-points, la façon dont il peut finir près du cercle. Pour lui, tout est question de patience et de choix, mais aussi d’agressivité, de laisser le jeu venir à lui et de ne pas forcer les choses », résume Chris Finch, dont l’intérieur avait pourtant connu un début d’exercice médiocre (17 points à 37% aux tirs sur les quatre premiers matchs).

Pour expliquer ces niveaux d’adresse, le technicien évoque sa meilleure entente avec Rudy Gobert, et l’équilibre offensif trouvé avec la première option de l’équipe, Anthony Edwards.

« (Auparavant) il avait l’impression de courir après les occasions de marquer. Aujourd’hui, avec la composition de notre effectif, c’est un peu différent » déclare Chris Finch. […] « Il est beaucoup plus serein par rapport au ‘spacing’ et il sait comment se placer par rapport à Rudy et de Ant. C’est de mieux en mieux. »

De nombreux candidats

Un discours confirmé par l’intérieur lui-même, qui dit se contenter de prendre « ce que la défense [lui] donne » : « Il y a déjà eu des matchs cette année où j’ai pris beaucoup de tirs à 3-points, et d’autres où je n’en ai pris pratiquement aucun. »

Alors qu’il a le meilleur pourcentage à 3-points de l’équipe (44.6%), Mike Conley considère que son coéquipier est le meilleur shooteur des Wolves.

En conséquence, « on veut qu’il tire le plus possible. […] C’est un intérieur qui joue parfois comme un arrière, et quand vous avez des intérieurs qui essaient de le défendre dans différentes situations comme ça, ça lui permet d’être ouvert et il n’a pas besoin de travailler pour obtenir un tir », juge le vétéran.

Son coéquipier n’est pas le seul à pouvoir s’inviter dans ce club très exclusif. Tyrese Haliburton, Kawhi Leonard, Derrick White ou encore Grayson Allen s’en rapprochent. Kevin Durant, lui, pourrait carrément créer un club à lui tout seul (50/50/90), même si ses pourcentages ont baissé ces derniers jours.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 60 33 50.6 42.3 87.4 1.5 6.9 8.4 3.0 3.3 0.7 2.8 0.7 22.1 Total 571 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.9 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.