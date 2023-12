Grâce à un déluge de 3-points, les Bucks giflent les Knicks et rejoignent Las Vegas

L’aventure des Knicks dans cet inaugural « In-Season Tournament » prend fin en quart de finale : les hommes de Tom Thibodeau ont en effet pris une grosse claque à Milwaukee, où les Bucks ont carbonisé leur défense avec 146 points marqués, et n’iront donc pas jouer le titre à Las Vegas.

À l’inverse des Bucks, auteurs d’une énorme déflagration offensive : 23/38 à trois-points ! Plus largement, les Bucks ont tourné à 60% aux tirs, sous l’impulsion de leur hommes forts habituels bien sûr : Giannis Antetokounmpo, pas loin du triple-double avec 35 points, 8 rebonds, 10 passes et 3 interceptions, et Damian Lillard, avec 28 points et 7 passes. Quatre autres joueurs du club du Wisconsin ont marqué 12 points ou plus (Malik Beasley, Bobby Portis, Khris Middleton et Cameron Payne), et la défense de New York a explosé en plein vol.

Les Knicks avaient pourtant réussi à tenir une mi-temps (75-72 en faveur des Bucks à la mi-temps). Pas grâce à leur défense, de toute évidence, mais grâce à leur attaque et particulièrement la production offensive de Julius Randle, qui pointait à 25 points à 9/9 aux tirs à la pause (41 points, 6 rebonds et 5 passes au final). Puis la différence s’est faite très clairement dans le troisième quart-temps, quand les New-Yorkais ont peiné à garder le rythme en attaque, à l’inverse de leurs adversaires, qui ont continué leur entreprise de démolition de la défense de New York (37-24 pour Milwaukee dans ce troisième quart-temps).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premier KO de la saison pour la défense des Knicks. Détenteurs, avant ce match, de la meilleure défense de la ligue (105.5 points encaissés en moyenne par match), les Knicks ont pris l’eau, pour la première fois de la saison dans de telles proportions. Face à une équipe impitoyable d’adresse extérieure, de réalisme près du cercle et tout simplement de cohérence dans la mise en place de son attaque, les joueurs de New York ont couru après le score pendant tout le match. Leur attaque leur a permis de tenir la cadence des Bucks en première mi-temps, avant que le navire ne coule progressivement au retour des vestiaires.

– Ce sera Bucks – Pacers pour une place en finale. Après la victoire renversante des Pacers hier contre les Celtics, on connait donc l’affiche de la demi-finale côté Est dans cet « In-Season Tournament ». Jeudi soir à Las Vegas, Tyrese Haliburton et sa jeune bande iront défier Giannis Antetokounmpo et son escouade expérimentée. Un match qui promet des étincelles en attaque, alors qu’Indiana possède la meilleure attaque de la ligue, et Milwaukee la troisième. Sur le papier, les Bucks sont favoris car ils ont plus de talent et ils défendent (un peu) mieux, mais l’attaque supersonique des jeunes Pacers est à ne surtout pas sous-estimer.

