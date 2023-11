Le début d’une connexion James Harden – Ivica Zubac aux Clippers

Si Daniel Theis revit depuis qu’il est arrivé à Los Angeles, il n’est pas le seul intérieur à apprécier d’évoluer autour d’autant de stars. Ivica Zubac se dit aussi ravi de la situation, surtout depuis que James Harden a débarqué.

Le MVP 2018 force tout le monde, lui le premier, à s’adapter. Russell Westbrook a décidé de rejoindre le banc et les autres joueurs doivent trouver un équilibre autour de l’ancien de Houston.

Pour le pivot, c’est simple : la présence de James Harden lui offre une rampe de lancement de choix sur pick-and-roll. « J’ai joué avec beaucoup de meneurs de jeu et bons passeurs mais avec lesquels je ne pouvais pas vraiment jouer le pick-and-roll car les défenseurs passaient sous l’écran », confie-t-il pour le Los Angeles Times.

Et pourquoi cela serait-il différent avec le barbu le plus célèbre de la NBA ? « Avec James et son excellent shoot extérieur, les défenseurs doivent passer au-dessus de mon écran », précise le natif de Bosnie-Herzégovine. « Il attire tellement la défense que mon travail est plus facile. »

Une menace à 3-pts qui libère des espaces

Avec son 35% de réussite à 3-pts cette saison et ses « step-back » si connus et redoutés, le triple meilleur marqueur de la ligue est une menace plus crédible que Russell Westbrook, qui tourne à 30% au shoot. Et au fil des saisons, avec Clint Capela à Houston notamment, il est devenu un maître du pick-and-roll.

« Westbrook est plus dans la vitesse pour battre son défenseur et aller au cercle quand James prend davantage son temps », compare Tyronn Lue. « Il trouve sa position, le défenseur passe au-dessus, il s’arrête, reprend un écran et fait le jeu. Ce sont deux joueurs et styles différents. »

Cette connexion entre le meneur de jeu et le pivot a été visible dans le « money time » contre les Rockets. James Harden a fait la différence avec un shoot primé plus la faute, mais avant ça, il avait servi à deux reprises Ivica Zubac pour deux paniers importants.

L’entente sur pick-and-roll doit encore être peaufinée et les deux joueurs s’y emploient. « On travaille dessus quelques fois avant ou après les entraînements ou pendant les shootarounds », confie Ivica Zubac.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.1 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.4 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 2.0 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.4 5.4 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.9 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 10.0 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 12 26 58.8 0.0 62.2 2.9 5.6 8.5 0.8 2.9 0.2 1.3 1.6 10.3 Total 447 21 60.4 8.3 73.7 2.4 4.8 7.2 1.1 2.4 0.3 1.2 0.9 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.