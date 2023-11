Sa petite feinte de passe a suffisamment surpris la défense en transition des Spurs pour s’offrir un panier facile. Daniel Theis venait d’ouvrir son compteur de points sur le parquet des Spurs, après avoir été servi en transition par Russell Westbrook.

Quelques possessions plus tard, le nouvel intérieur des Clippers était servi sur un caviar à terre de James Harden. Lui qui était en perdition chez les Pacers semble retrouver des couleurs à Los Angeles. Après une première sortie discrète face aux Rockets (2 points et 3 rebonds en 10 minutes), il a rappelé ce dont il était capable cette nuit à San Antonio.

Trouver sa niche aux côtés des stars

Servi à de multiples reprises par ses deux meneurs – l’Allemand a rendu la pareille à Russell Westbrook sur une passe en « backdoor » – le joueur de 31 ans a multiplié les dunks et finitions au cercle, tout en montrant qu’il était capable de sanctionner à 3-points en tête de raquette (1/1).

« Quand tu évolues avec de grands joueurs, tu trouves ta niche, tu trouves où tu es censé être sur le parquet. Tu vas obtenir des tirs faciles, donc ça va venir. Il essaie encore d’apprendre les systèmes. On essaie de rester aussi simple que possible avec lui quand il est sur le terrain », résume Tyronn Lue après la rencontre.

Pas besoin de faire beaucoup plus compliqué que de profiter de la force d’attraction de ses nouveaux coéquipiers. Car derrière les créateurs James Harden et Russell Westbrook, les défenses adverses doivent également surveiller Kawhi Leonard et Paul George.

Il avait fait très mal à Team USA

« C’est tellement sympa de jouer avec quatre futurs Hall of Famers dans la même équipe. Gagner rend les choses encore plus sympas. Je ne me préoccupe pas des tirs. Je pose des écrans et je fais en sorte que les gars soient démarqués », décrit le « role player », auteur de 19 points (8/10 aux tirs), 7 rebonds, 2 passes et +18 lorsqu’il était en jeu face aux Spurs.

Des qualités longtemps mises au service des Celtics par le passé et dont Tyronn Lue avait déjà bien conscience. Les deux hommes se sont croisés cet été sur la scène de la Coupe du monde. Daniel Theis avait fait énormément de mal à « Team USA » (21 points) en demi-finale.

Assistant de Steve Kerr à l’époque, le coach des Clippers ne s’imaginait pas l’intégrer à son effectif quelques mois plus tard. Mais déjà il était sous le charme de « son intensité, à quel point il joue dur, il est capable de changer en défense, de couper au cercle. (Dennis) Schroder et lui ont un super jeu à deux. » Ce jeu passera maintenant par James Harden et les autres.

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 2 9 28.6 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2023-24 * LAC 1 11 33.3 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 Total 315 19 54.2 32.5 71.1 1.5 3.4 4.9 1.3 2.6 0.5 0.8 0.9 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.