Daniel Theis, un champion du monde ignoré

Alors que Dennis Schroder s’épanouit dans le jeu des Raptors, son coéquipier en sélection Daniel Theis ne joue pas. Le champion du monde allemand n’a pas été appelé cette nuit face aux Hornets.

Il s’agissait d’un 6e DNP (« Did Not Play », « N’a Pas Joué ») de suite pour lui, qui n’est donc pas encore rentré une seule fois en jeu cette saison. Une situation pour le moins étonnante au regard de son été international.

Avec ses 11 points et 5 rebonds de moyenne en Asie, dont 21 points face à « Team USA », il a été l’un des éléments moteurs dans le médaille d’or de l’Allemagne.

« Il est évident qu’après un super été, je ne suis pas satisfait de la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Je veux jouer et utiliser toutes les bonnes choses de l’été pour la saison », ne cache pas l’intérieur de 31 ans, qui arrive en fin de contrat (9 millions de dollars cette saison). Les Pacers ont une « team option » sur son contrat pour l’année suivante.

Sept matches joués depuis son arrivée à Indiana…

Son passage dans l’Indiana vire à la mauvaise expérience. Il y avait été envoyé par les Celtics, lors de l’été 2022, dans le cadre de l’échange monté autour de Malcolm Brogdon. L’intérieur avait dû être opéré dans la foulée, pour soigner son genou droit. Résultat : il n’avait pu disputer que sept rencontres la saison passée.

« Il y a de la communication, mais c’est aussi la décision du coach. Je me tiens prêt, je fais ce que j’ai à faire et ce qui arrivera arrivera », poursuit l’Allemand, conscient de la longueur de la saison.

Rick Carlisle préfère jusqu’ici avoir recours à un groupe d’intérieurs plus jeunes, avec Myles Turner comme titulaire, puis Jalen Smith et Isaiah Jackson en remplaçants.

En cas de mouvement, voire d’un « buyout », nul doute que les équipes intéressées par son expérience et son profil de guerrier devraient se manifester. Pourquoi pas les Celtics, l’équipe avec laquelle il a démarré et connu le plus de stabilité, qui se retrouve un peu juste sous le cercle ? « J’ai appris à ne jamais dire jamais. Évidemment, j’y suis ouvert. Je veux jouer et faire partie de l’équipe, ce qui est le plus important. »

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 Total 306 20 54.5 32.9 72.2 1.5 3.4 4.9 1.3 2.7 0.5 0.8 0.9 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.