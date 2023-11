Les Bulls ont géré en interne l’incident entre Zach LaVine et une employée

Scène surprenante à l’issue de la victoire des Bulls face au Heat, samedi dernier. Alors que les locaux célèbrent sur le parquet leur remontée face aux Floridiens, Zach LaVine, lui, préfère filer au vestiaire.

En chemin, l’employée des Bulls chargée des relations presse tente de le retenir pour une interview d’après-match. Mais l’arrière des Bulls, d’un geste de la main, la repousse tout en faisant non de la tête.

Après la rencontre, l’intéressé parle d’un simple « malentendu ». « Je ne suis pas du tout contrarié, je suis content qu’on ait gagné. On rejoue ces gars dans deux jours (la nuit dernière), je ne veux pas rester là et célébrer, je préfère fêter ça dans le vestiaire », minore Zach LaVine, sans franchement montrer beaucoup d’enthousiasme.

Avant le match retour entre les deux équipes, Billy Donovan assure que cette situation a été gérée « en interne ». « Je ne veux pas entrer dans le détail de ces discussions, mais il est clair que la question a été abordée. Ce que je souhaite, c’est que tout le monde s’entraide pour faire son travail », affiche le coach des Bulls.

De la frustration dans l’air

La scène survient dans un contexte particulier pour le joueur, dont le nom ne cesse d’alimenter la chronique des rumeurs. Et dont la frustration, qui rejaillit dans cette séquence, est criante.

« Quand on ne gagne pas, c’est frustrant. Ce serait problématique de ne pas être frustré. On essaie de bien faire les choses depuis trois ou quatre ans et on n’avance pas », lâchait-il il y a quelques jours.

Son comportement, son langage corporel notamment, sur le terrain peut également interroger. Dans ce match face au Heat, il n’avait pris que 10 tirs, pour 13 points inscrits, son plus petit quota de la saison. Jusqu’à… la nuit passée avec seulement 9 tirs pris, pour autant de points marqués.

Son coach assure pourtant que son joueur n’a pas changé. « Mes discussions avec lui sont davantage tournées sur le basket et sur comment je peux l’aider par rapport aux entames de match compliquées », assure Billy Donovan, qui se veut rassurant : « Quand je suis entré dans le vestiaire (samedi), je n’ai rien vu de différent avec lui. Je n’ai pas vu un gars contrarié ou qui faisait la moue, j’ai vu un Zach normal. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 14 36 42.7 34.0 87.0 0.4 4.9 5.2 3.2 2.1 1.0 2.1 0.3 21.9 Total 569 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.