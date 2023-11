Le MVP de la nuit | Le jeu de Dame

Tiraillé par un mollet, Damian Lillard n’est pas au mieux depuis le début de saison avec une adresse en berne (37% aux tirs, 27% à 3-points), et un volume de tirs en forte chute : 14 shoots pris seulement en moyenne. Mais cette nuit, en l’absence de Giannis Antetokounmpo face aux Raptors, il a retrouvé ses réflexes de Portland, et du rythme !

À l’arrivée, 37 points et 13 passes, à 9 sur 18 aux tirs, dont 4 sur 10 à 3-points, en 31 minutes dans la victoire des Bucks. Son 15 sur 16 aux lancers-francs est le témoin d’un Damian Lillard retrouvé dans l’agressivité, et Dennis Schroder a vécu une très mauvaise soirée.

« Je pense que la situation s’y prêtait », réagit ainsi l’ancien meneur de jeu des Blazers. « En l’absence de Giannis, je savais que j’aurais plus de responsabilités. Je savais que je devrais être plus agressif et m’affirmer dans la création et les points. La dernière fois que nous étions venus ici, ils nous avaient en quelque sorte pilonnés pour commencer le match. Je voulais m’affirmer d’entrée au lieu d’attendre. J’ai réussi à me mettre en rythme. Je n’ai même pas eu l’impression d’être chaud ce soir, je me suis juste senti dans un bon rythme de jeu, en allant dans la peinture, en poussant les gars à prendre des tirs en mouvement, en trouvant le joueur démarqué, en attaquant en transition. En face, ils n’étaient pas en position de faire grand-chose, alors ils ont fait beaucoup de fautes sur moi et c’est devenu l’un de ces matchs où tout se passe bien. »

Trouver le juste milieu

Du côté du banc, Adrian Griffin n’a jamais été vraiment inquiet, notamment parce que Damian Lillard a toujours fait passer l’équipe d’abord, et il faut du temps pour s’adapter à une nouvelle équipe.

« Il essaie d’être un bon coéquipier. Il essaie de faire les bonnes lectures » constate le coach des Bucks. « Mais en même temps, on a besoin qu’il shoote. Qu’il soit agressif. Il l’a fait par moments, et je trouve qu’il est encore parfois un peu hésitant. Je ne veux pas parler à sa place, mais il est presque trop altruiste par moments. Mais nous avons juste besoin qu’il soit Dame. Qu’il soit ce qu’il est. C’est suffisant. C’est plus que suffisant pour nous ».

Face à Toronto, le meneur All-Star a trouvé le juste milieu pour signer son match le plus complet depuis bien longtemps. « C’est le Dame qu’on connaît tous » résume Brook Lopez. « C’est génial de le voir dans le bon rythme, à l’aise, et en leader. Il a fait du super boulot pour nous guider en attaque, et faire en sorte d’impliquer tout le monde et que chacun soit au bon endroit. Il a juste été lui-même. »

Preuve que Damian Lillard se sentait bien, il a pris trois tirs à 9 mètres et plus. En sortie de dribble.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 8 34 37.0 26.9 93.3 0.8 3.5 4.3 4.8 1.1 1.0 2.9 0.1 22.8 Total 777 36 43.9 37.1 89.6 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.