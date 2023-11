Damian Lillard pas au mieux

Après deux matches passés sur le banc, Damian Lillard a effectué sa rentrée lundi soir face aux Bulls, et elle ne restera pas dans les mémoires. Le nouveau meneur des Bucks a confirmé qu’il n’était pas au mieux avec 12 points à 3 sur 17 aux tirs, et cinq balles perdues. En sept matches, seulement, c’est déjà la deuxième fois qu’il termine un match avec un pourcentage inférieur à 20% aux tirs.

Rouillé, il n’a en revanche pas tremblé au moment de mettre des lancers-francs importants dans le « money time », et c’est ce que préfère retenir son coach.

« Il y a eu des séquences où on était un peu statique, et il a été capable d’aller chercher des lancers, c’est énorme » apprécie Adrian Griffin. « Surtout en prévision des playoffs, dans un 4e quart-temps, il faut trouver un moyen d’avoir des tirs à pourcentage élevé, et bien sûr, le lancer reste le tir au pourcentage le plus élevé. »

Une approche prudente et préventive

Pour Adrian Griffin, il s’agit aussi de ne pas trop tirer sur la corde car Damian Lillard n’est pas à 100%. Il souffre du mollet droit, et ce n’est qu’après les échauffements qu’il décide, ou pas, de jouer. « Il a fait de bons progrès ces derniers jours, mais on garde un oeil sur son temps de jeu. Comme il a manqué les deux derniers matches, on veut juste être prudent avec lui. Mais c’est bien qu’il soit de retour dans la rotation. »

Quant à l’intéressé, il ne surveille pas son temps de jeu, mais ce mollet qui le tiraille depuis un bout de temps.

« L’année dernière, j’avais déjà eu deux contractures au mollet, et d’expérience, je ne veux pas me traîner ce problème » explique la recrue de Milwaukee. « Je ne veux pas me mettre dans une situation de jouer alors que je ressens une douleur que j’ai déjà connue. On a décidé d’avoir une approche préventive. »