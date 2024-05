Libéré par les Pacers, Daniel Theis devrait rejoindre les Clippers

La rumeur circulait depuis une semaine et voilà que The Athletic et ESPN confirment l’intérêt des Clippers pour Daniel Theis.

À moins d’une surprise de dernière minute (une équipe pouvant récupérer son contrat de 9.1 millions de dollars cette année aux enchères dans les deux prochains jours), celui-ci devrait ainsi rejoindre la franchise californienne, puisqu’il vient de négocier un « buyout » pour se libérer de son contrat chez les Pacers.

Un champion du monde à Los Angeles ?

À 31 ans, l’Allemand viendrait donc renforcer la raquette de Los Angeles, orpheline de Mason Plumlee pour les deux prochains mois, ce qui laisse uniquement Ivica Zubac et le « two-way contract » Moussa Diabaté (voire PJ Tucker ou Kawhi Leonard…) pour occuper le poste 5 des Angelenos.

Inutilisé par Indiana (seulement un match, pour huit petites minutes…), Daniel Theis reste sur une Coupe du monde réussie (et dorée) avec l’Allemagne, dans la peau d’un titulaire. Également passé par Boston, Chicago et Houston, il affiche 7.5 points et 4.9 rebonds de moyenne en quelque 300 matchs en carrière.

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 2022-23 IND 7 16 47.7 18.2 41.7 1.0 2.1 3.1 1.3 1.0 0.3 0.4 0.9 7.0 2023-24 * All Teams 60 17 53.2 36.6 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * LAC 59 17 53.6 37.1 76.0 1.4 2.7 4.1 1.0 2.1 0.4 0.7 0.9 6.3 2023-24 * IND 1 8 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 Total 373 19 54.1 33.1 71.8 1.5 3.3 4.8 1.2 2.5 0.5 0.8 0.9 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.