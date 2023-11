Mason Plumlee sérieusement touché au genou

L’inquiétude était bien présente du côté des Clippers après la chute de Mason Plumlee lors du dernier match disputé au Madison Square Garden face aux Knicks. Après un choc au niveau de la jambe gauche avec Julius Randle, le back-up d’Ivica Zubac s’est effondré et a dû être porté par deux membres du staff afin de quitter le terrain au cours du troisième quart-temps.

ESPN a confirmé que les premiers diagnostics s’orientaient vers une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche et que le pivot allait retourner à Los Angeles pour subir des examens plus poussés. Ce qui est certain, c’est que Mason Plumlee ne pourra pas prendre part à la fin du road-trip des Clippers, à Brooklyn ce soir puis à Dallas vendredi.

Ivica Zubac esseulé

Si la blessure touche le poste le moins étoffé de l’effectif de Tyronn Lue, la récente arrivée de PJ Tucker en compagnie de James Harden devrait permettre au coach des Clippers de bricoler dans l’urgence pour épauler Ivica Zubac sous le cercle. Cette absence pourrait aussi profiter au Français Moussa Diabate.

Touché à la cheville, Terance Mann pourrait en revanche effectuer son retour ce mercredi à Brooklyn, rencontre pour laquelle il a été listé comme « incertain ».

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BRK 70 18 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BRK 82 21 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 * All Teams 81 27 53.6 0.0 58.0 2.1 5.4 7.5 3.5 2.8 0.9 1.7 1.1 10.4 2016-17 * POR 54 28 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2016-17 * DEN 27 23 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2017-18 DEN 74 20 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 27 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 25 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 * All Teams 79 26 68.0 0.0 63.6 2.9 6.0 8.9 3.1 2.8 0.6 1.5 0.6 10.9 2022-23 * CHA 56 29 66.9 0.0 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2022-23 * LAC 23 20 72.7 0.0 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2023-24 LAC 6 17 63.2 0.0 42.9 1.3 4.2 5.5 1.0 1.0 0.7 0.8 0.2 5.0 Total 745 23 59.5 4.9 56.6 2.1 4.7 6.9 2.5 2.8 0.7 1.5 0.9 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.