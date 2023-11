Mason Plumlee absent deux mois, les Clippers pourraient viser Daniel Theis

On le savait sérieusement blessé au genou gauche et voilà que The Athletic nous apprend que Mason Plumlee devrait rater, au maximum, les deux prochains mois de compétition. De quoi repousser son retour en tout début d’année 2024, à cause de son entorse du ligament croisé antérieur.

Une « bonne nouvelle », car la saison du pivot de 33 ans n’est pas terminée, même s’il faudra épauler Ivica Zubac dans la raquette. En ce sens, The Athletic ajoute que les dirigeants des Clippers pourraient décider de jeter leur dévolu sur Daniel Theis, mis au placard chez les Pacers et donc pas intouchable, malgré son statut de champion du monde…

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BRK 70 18 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BRK 82 21 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 * All Teams 81 27 53.6 0.0 58.0 2.1 5.4 7.5 3.5 2.8 0.9 1.7 1.1 10.4 2016-17 * POR 54 28 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2016-17 * DEN 27 23 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2017-18 DEN 74 20 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 27 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 25 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 * All Teams 79 26 68.0 0.0 63.6 2.9 6.0 8.9 3.1 2.8 0.6 1.5 0.6 10.9 2022-23 * CHA 56 29 66.9 0.0 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2022-23 * LAC 23 20 72.7 0.0 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2023-24 LAC 6 17 63.2 0.0 42.9 1.3 4.2 5.5 1.0 1.0 0.7 0.8 0.2 5.0 Total 746 23 59.5 4.9 56.6 2.1 4.7 6.9 2.5 2.8 0.7 1.5 0.9 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Daniel Theis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 63 15 54.1 31.0 75.3 1.4 2.9 4.4 0.9 2.5 0.5 0.9 0.8 5.3 2018-19 BOS 66 14 54.9 38.8 73.7 1.3 2.1 3.4 1.0 2.4 0.3 0.5 0.6 5.7 2019-20 BOS 65 24 56.6 33.3 76.3 2.2 4.4 6.6 1.7 3.4 0.6 0.8 1.3 9.3 2020-21 * All Teams 65 25 54.1 32.2 67.3 1.4 4.1 5.5 1.7 2.6 0.6 1.0 0.9 9.7 2020-21 * BOS 42 24 55.2 34.7 68.7 1.3 4.0 5.2 1.6 2.9 0.6 1.0 1.0 9.5 2020-21 * CHI 23 25 52.2 28.1 65.1 1.7 4.2 5.9 1.8 2.0 0.7 1.1 0.6 10.0 2021-22 * All Teams 47 21 51.9 30.8 68.1 1.3 3.6 4.9 0.9 2.4 0.4 1.0 0.7 8.2 2021-22 * HOU 26 23 46.9 29.1 67.5 1.2 3.8 5.0 0.8 2.4 0.4 1.2 0.7 8.4 2021-22 * BOS 21 19 59.8 35.7 68.8 1.3 3.4 4.7 1.0 2.3 0.4 0.7 0.7 7.9 Total 306 20 54.5 32.9 72.2 1.5 3.4 4.9 1.3 2.7 0.5 0.8 0.9 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.