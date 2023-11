Adam Silver n’oublie pas le Canada pour la création d’une nouvelle franchise

Même si rien n’avance officiellement depuis plusieurs années, le sujet de l’expansion de la ligue revient régulièrement sur la table et reste un des plus animés dans le microcosme de la NBA.

Les villes de Seattle et Las Vegas n’attendent que ça et même LeBron James et Shaquille O’Neal veulent investir dans la nouvelle franchise qui naîtra.

Ce n’est pas pour tout de suite, mais Adam Silver a encore évoqué la question, en prenant un accent international.

« Mexico, c’est facile », explique le patron de la NBA, pendant la rencontre entre Boston et New York. « Il y a de l’altitude, plus qu’à Denver, donc ça a un impact sur les joueurs, mais le voyage est plus court pour New York que vers Los Angeles. Ce serait incroyable que, un jour, on puisse aller sur un marché comme celui de Mexico. »

Un retour à Vancouver ?

Adam Silver confirme donc la piste Mexico, dont il a parlé récemment dans le cadre du match de saison régulière, entre Atlanta et Orlando, organisé là-bas. Puis, il est allé vers le Nord pour donner une deuxième piste.

« Le Canada est devenu un grand marché de basket. Il n’est plus autant celui du hockey comme c’était le cas quand on a créé des franchises ici », rappelle-t-il, avec les arrivées de Toronto et Vancouver en 1995. « Les jeunes adorent le basket, comme le hockey. Les Raptors ont fait un remarquable travail pour devenir une équipe canadienne. Il y a un intérêt de Montréal, ainsi qu’à Vancouver. Il y aura davantage d’opportunités au fil du temps. »