Adam Silver soutient le rêve d’une création de franchise NBA à Mexico

32. C’est le nombre de matches disputés par la NBA à Mexico depuis 26 ans. C’est, de loin, le record pour des rencontres disputées à l’étranger, et en marge de la rencontre entre les Hawks et le Magic, Adam Silver a prévenu que la capitale du Mexique continuerait d’être une destination privilégiée dans les années à venir.

« Il y a de fortes chances que nous revenions l’année prochaine », a prévenu le patron de la NBA. « Je ne sais pas encore si ce sera pour un ou deux matchs. Franchement, notre calendrier est devenu très compliqué parce que nous essayons d’éviter au maximum de jouer quatre matchs en cinq soirs. Nous essayons d’éviter au maximum les back-to-back. »

Cette saison, seule Paris sera l’hôte d’une autre rencontre à l’étranger, et Adam Silver insiste que c’est un « cauchemar » à gérer en termes de calendrier. Surtout depuis la mise en place du « in-season tournament ». Mais les fans mexicains restent de grands consommateurs de NBA, et Adam Silver continuera de les chouchouter.

« Une porte d’entrée vers le reste de l’Amérique latine »

« Ceci dit, il est certain que nous allons revenir. En fait, je suis passé de « très probable » à « certain ». Nous serons de retour l’année prochaine avec au moins un match, et nous verrons si ce sera deux. »

Alors que Mexico possède déjà sa franchise de G-League, la NBA la considère comme un point d’entrée sur toute l’Amérique centrale et latine. Et Adam Silver laisse encore la porte ouverte à la création d’une franchise NBA…

« Nous considérons cette ville comme une porte d’entrée vers le reste de l’Amérique latine » conclut-il. « Que ce soit pour créer des franchises supplémentaires de G-League à Mexico et, à terme, d’une plus grande implantation ici en Amérique latine ou, finalement, du rêve d’une franchise NBA qui verrait le jour à Mexico. »