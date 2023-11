Rudy Gobert et les Wolves pilonnent les Warriors dans la raquette

62-38 dans la raquette… À lui seul, ce chiffre résume la domination des Wolves cette nuit face aux Warriors. Dans le sillage d’Anthony Edwards (33 points, 6 rebonds, 6 passes) et Karl-Anthony Towns (21 points, 14 rebonds), mais aussi grâce à leur défense menée par Rudy Gobert (10 points, 10 rebonds, 5 contres) et Jaden McDaniels, Minnesota n’a fait qu’une bouchée de Golden State. Stephen Curry (38 points) a été encore une fois trop esseulé.

Malgré plus de continuité dans l’attaque des Warriors, ils démarrent par un 2/13 aux tirs face à la défense solide de Minnesota. 13 points de Stephen Curry et 21 points sur des « seconde chance » et ballons perdus leur permettent cependant de prendre 8 points d’avance (38-30). Après Karl-Anthony Towns en premier quart-temps, c’est l’agressivité d’Anthony Edwards et la défense de Minnesota qui leur permettent de prendre l’ascendant sur Golden State. Ils virent en tête face à un Curry toujours esseulé (54-51).

Les Wolves surfent sur leur momentum de la fin de première mi-temps pour enfoncer le clou. Les drives d’Edwards libèrent Towns, McDanields ou Gobert, et l’écart grimpe.

Le poster monstrueux d’Anthony Edwards sur Dario Saric symbolise les maux des Warriors. Aucune protection de cercle d’un côté, aucune menace dans la raquette de l’autre côté. Et avec 25% de réussite à 3-points, Minnesota prend logiquement le large (89-73).

Malgré tous les efforts de Stephen Curry (13 points en dernier quart-temps) et un baroud d’honneur du rookie Brandin Podziemski, les Wolves maintiennent le cap pour s’imposer 116-110 et infliger aux Warriors une troisième défaite à domicile en quatre rencontres. Les deux équipes se retrouveront mardi lors du « In-Season Tournament », toujours au Chase Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry, seul contre tous. Comme depuis le début de saison, Stephen Curry a été performant cette nuit. Son 2+1 avant la mi-temps était symbolique de tous les efforts qu’il a dû faire pour prendre à revers les longs segments de Jaden McDaniels d’un côté et l’envergure de Rudy Gobert de l’autre. Derrière lui, c’était le néant.

– Minnesota corrige le tir. Les Warriors sont restés dans le match en première mi-temps grâce à leurs 11 rebonds offensifs et aux 9 ballons perdus des Wolves, transformés en 26 points sur leurs 51 marqués. Les hommes de Chris Finch ont rectifié le tir en deuxième mi-temps et l’attaque de Golden State a pris l’eau, avec seulement 22 points sur 22 tirs à 36% aux tirs et 30% à 3-points. Comme face à Cleveland, ils ont été incapables de prendre de vitesse la taille de leurs adversaires. Les coéquipiers de Curry ont terminé le match avec 72 points à 36% de réussite. Insuffisant pour espérer quoi que ce soit.

– +24 dans la raquette pour Minnesota. Avec un effectif beaucoup plus imposant que les Warriors, les Wolves ont appuyé là où ça fait mal des deux côtés du terrain. Ils ont fermé l’accès au cercle, limitant Golden State à 38 points dans la raquette, et ont profité de leur manque de protection pour vivre dans la raquette. Ils ont marqué 62 points à près de 70% de réussite aux tirs. Ajoutez à cela le 25% à 3-points de Golden State (avant le « garbage time ») et vous obtenez une démonstration de Minnesota.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.