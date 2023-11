Rudy Gobert et les Wolves plus forts que Victor Wembanyama et les Spurs

Dans le duel des intérieurs français, c’est Rudy Gobert qui ressort vainqueur face à Victor Wembanyama, car les Wolves se sont défaits des Spurs dans le Texas, pour le compte de la deuxième soirée du nouveau In-season Tournament (ou NBA Cup).

Après une entame de match globalement équilibrée (27-22), les joueurs de Minnesota ont commencé à hausser le ton à partir du second quart-temps (56-54), dans le sillage d’Anthony Edwards et surtout Karl-Anthony Towns.

De plus en plus étouffants en défense et efficaces à 3-points ou dans la peinture en attaque, en dépit d’un déchet évitable avec le ballon, les hommes de Chris Finch ont dès lors posé leur patte sur la partie, accélérant davantage au coeur d’un troisième quart-temps qu’ils ont dominé de la tête et des épaules (90-73).

Malgré un léger sursaut d’orgueil des Spurs dans le dernier acte, preuve de leur envie de bien faire et de se battre à la maison, les Wolves n’ont pas flanché et ils ont donc assuré le coup (117-110), décrochant leur première victoire de la saison à l’extérieur, mais également dans l’In-season Tournament. Cela constitue, en prime, le cinquième succès de rang de Minny, à prendre décidément au sérieux dans ce début de campagne…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama brille, mais Minnesota ne tremble pas. Après ses deux dernières sorties compliquées à Indiana et New York, « Wemby » s’est parfaitement repris à San Antonio. Probablement motivé par sa première contre Rudy Gobert, il a montré de belles choses en attaque, attirant les ballons à lui, choisissant bien ses positions de tir et faisant preuve d’adresse, en plus de peser en défense, avec sa force de dissuasion et son sens de l’anticipation. Problème : malgré l’aide de Devin Vassell et leur bonne entame, les Spurs n’ont pas été en mesure de tenir sur la durée face à des Wolves sereins et aux crocs très affûtés.

TOP/FLOP

✅ Karl-Anthony Towns. Anthony Edwards a également beaucoup apporté (28 points, 7 rebonds, 5 passes), mais c’est bel et bien « KAT » qui s’est le plus mis en évidence cette nuit : 29 points, 12 rebonds. En phase avec son shoot, incisif dans ses décisions balle en main et présent au rebond, l’intérieur All-Star avait visiblement entouré ce duel contre Victor Wembanyama dans son calendrier, puisqu’il a tout simplement livré le meilleur match de sa saison. Une montée en puissance attendue.

⛔️ Keldon Johnson. Devin Vassell de retour dans le cinq, et d’ailleurs très performant (29 points) pour épauler Victor Wembanyama, San Antonio n’a en revanche pas pu s’appuyer sur son ailier à tout faire. Limité à 6 points en 33 minutes, à 2/10 au shoot, l’impact de Keldon Johnson a donc cruellement manqué aux Spurs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.