Actuellement dans le bon wagon de la conférence Est à 4 victoires pour 3 défaites pour démarrer la saison, le Magic veut évidemment faire mieux que l’an passé, bouclé sur une maussade, bien qu’intéressante, treizième place avec 34 victoires pour 48 défaites.

Avec le même groupe et le même coach, Orlando abat logiquement la carte de la continuité pour capitaliser sur le talent de ses deux stars montantes, Paolo Banchero (18 points, 6 rebonds, 5 passes) et Franz Wagner (19 points, 5 rebonds, 3 passes). Et ça paye collectivement, avec la troisième meilleure assise défensive de la Ligue à l’heure actuelle.

Le deuxième meilleur banc de la ligue

Une autre raison de la bonne forme du Magic tient à la production de sa seconde unité qui, avec 43.6 points en moyenne par match, est le deuxième meilleur banc de la NBA, juste derrière les Pacers de Rick Carlisle qui ouvre sa rotation aux quatre vents dans l’Indiana.

Déjà parmi les candidats potentiels au titre de meilleur sixième homme l’an passé, Cole Anthony revient à la charge cette saison, figurant actuellement au deuxième rang des plus gros scoreurs en sortie de banc dans la Ligue (derrière Tim Hardaway Jr. à Dallas) avec 111 points, inscrits à un très bon 48% aux tirs dont 43% à 3-points, soit environ 16 points plus 4 rebonds et 3 passes de moyenne !

« On a beaucoup parlé de sa lecture du jeu et de prendre ce que le jeu lui donne », explique Coach Mosley sur le site officiel du Magic. « Il a énormément progressé là-dessus, il lit mieux les défenses et il alterne mieux les moments où il doit scorer et les moments où il doit distribuer la balle et trouver ses coéquipiers. »

Un deuxième « Big Two »

À ses côtés, Moe Wagner est 14e sur la même liste avec 79 points à un superbe 64% de réussite aux tirs, pour 11 points et 4 rebonds par match. C’est comme si Orlando avait deux « Big Two », l’un dans le cinq (Banchero – Wagner), l’autre à son relais en sortie de banc (Anthony – Wagner) !

« Les gens me voient comme quelqu’un de nuisible en défense mais je ne me vois pas aussi mauvais ! J’ai bossé sur ma défense ! À chaque match, chaque entraînement, chaque saison », argue précisément le fils de Greg Anthony. « Avec les années, tu apprends mieux à connaître tes adversaires, leurs actions de jeu spécifiques. Pareil pour les équipes. Ça me permet de progresser en défense. »

Défaite sur le fil face aux Lakers (106-103) avant de se venger à domicile (120-101), et pas si loin que ça des Clippers (118-102), et plus récemment des Mavs (117-102) contre qui elle craque dans les dernières minutes, la jeune troupe du Magic manque encore de constance sur les 48 minutes du match. Un manque qu’essaie de combler Cole Anthony et Moe Wagner dans leur rôle de doublure. C’est encore perfectible…

« On a raté des tirs certes, mais tout le groupe, moi le premier, on a eu tendance à vouloir jouer les héros sur du un-contre-un au lieu de faire confiance aux systèmes. On avait fait de belles choses en première mi-temps, avec 20 passes décisives, un bon chiffre pour une première mi-temps ! On doit être meilleur dans notre gestion du jeu et ne pas laisser nos tirs manqués dicter notre défense