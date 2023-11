Au fond du trou à Detroit, James Wiseman reçoit le soutien des Warriors

Transféré il y a neuf mois aux Pistons, James Wiseman a toujours autant de mal à s’imposer en NBA, et à Detroit, le voilà barré par Jalen Duren et Isaiah Stewart au poste 5, ou même Marvin Bagley comme rotation intérieure. Résultat : l’ancien numéro 2 de la Draft n’a joué que six minutes depuis le début de saison, et il collectionne les DNP (« Did Not Play », n’a pas joué).

Du côté des Warriors, on est passé à autre chose avec de nouvelles ambitions de titre, mais on n’a pas oublié le jeune intérieur. Notamment Klay Thompson, son compagnon de galère, impatient de le croiser ce soir.

Compagnon de rééducation de Klay Thompson

« Ça va être génial de voir James. Lui et moi avons passé de nombreux jours et semaines ensemble, à faire de la rééducation » rappelle Klay Thompson. « Nous avons hâte de le voir. Je pense souvent à lui et j’espère qu’il va bien. Je le considère comme un ami proche ».

Mêmes mots sympas pour Stephen Curry, conscient que son ancien coéquipier traverse une période compliquée.

« C’est un mec super, un super coéquipier quand il était avec nous. J’ai hâte de le croiser, de lui parler, de lui témoigner de l’affection. Je sais qu’il ne joue pas beaucoup, mais c’est le défi qu’il doit relever pour comprendre comment il peut continuer à s’améliorer et les forcer à le faire jouer. C’est ça le défi ».

Le temps manquait à Golden State

Pour Draymond Green, l’échec de James Wiseman aux Warriors n’est qu’une étape. « On voulait avoir plus de temps, et on aurait aimé que tout fonctionne. Quand on possède le 2e choix de la Draft, on veut que ça marche. Cela n’a pas été le cas… Mais ce n’est pas la fin pour lui. Il en a encore beaucoup sous le capot. »

Malheureusement, Monty Williams n’est pas du même avis puisqu’il ne le fait donc pas du tout jouer.

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 * All Teams 45 19 55.8 20.0 70.1 1.6 4.3 5.9 0.7 2.4 0.2 1.1 0.6 10.0 2022-23 * DET 24 25 53.1 16.7 71.2 2.3 5.8 8.1 0.7 2.9 0.2 1.5 0.8 12.7 2022-23 * GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 2023-24 DET 1 6 50.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0 4.0 Total 85 20 53.7 27.6 66.7 1.5 4.3 5.8 0.7 2.7 0.2 1.3 0.7 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.