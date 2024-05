Le MVP de la nuit | Jalen Duren en impose toujours autant

Le monstre a encore frappé. C’est ainsi que Steve Clifford avait qualifié Jalen Duren et les Bulls pourraient très bien reprendre à leur compte ce nom commun pour parler de la performance du pivot des Pistons.

Le jeune joueur de Detroit (19 ans) a compilé 23 points à 9/11 au shoot, 15 rebonds, 5 passes et 2 contres face à une équipe de Chicago fatiguée et sans réponse. Une prestation de qualité, une de plus pour lui en ce début de saison.

« J’ai vraiment confiance », livre-t-il au Detroit News. « Mais ça ne vient pas que de moi, ce sont mes coéquipiers. Ils me rendent la vie facile. »

Avec sa puissance et sa détente, Jalen Duren s’impose près du cercle et multiplie les dunks. Mais il n’est pas qu’une brute épaisse qui joue avec ses muscles, il sait créer des décalages et servir correctement Isaiah Stewart à l’intérieur par exemple.

Jalen Duren n’a que 19 ans !

De plus, en défense, il accumule les rebonds et évite d’être plombé par les fautes, comme c’était le cas lors de sa première saison. Ainsi, le pivot peut jouer davantage.

« Il veut progresser et il entend les compliments qui sont faits sur lui. Il sait aussi qu’il a encore du travail », déclare Monty Williams. « Ses rebonds, sa façon de couvrir les erreurs, de parler en défense, c’est très plaisant à observer. Il n’a que 19 ans, donc j’insiste, il a encore du chemin à faire. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 25 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29 61.9 0.0 79.0 3.2 8.5 11.6 2.4 3.2 0.5 2.1 0.8 13.8 Total 128 27 63.1 0.0 70.7 3.3 6.9 10.2 1.7 2.9 0.6 1.7 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.