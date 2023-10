Les Pistons retrouvent leur identité défensive

Voilà ce qui s’appelle une séquence à cinq points. À trois minutes de la fin de la rencontre face aux Pistons, LaMelo Ball a pris la ligne de fond, avec une voie royale pour aller dunker à deux mains. Mais le meneur des Hornets est tombé sur le rempart Isaiah Stewart, qui l’a contré. Dans la foulée, Alec Burks a sanctionné à 3-points en transition, pour offrir 9 points d’avance à Detroit, qui s’imposera finalement de 12 points (99-111).

Plus tôt dans le quart-temps, le frère de Lonzo s’était déjà heurté à Jalen Duren, en tentant de se rapprocher du cercle. Après la remise en jeu, il avait dû envoyer un tir à 3-points en fin de possession, beaucoup trop court. Ces séquences en disent beaucoup sur sa soirée mitigée (20 points, 9 rebonds et 9 passes mais 8/20 aux tirs, dont 0/7 de loin et 4 ballons perdus).

Elles en disent aussi beaucoup sur la qualité de la défense des Pistons. « Notre objectif collectif principal est de jouer physique et d’aller au contact en défense. C’est notre identité, c’est ce qu’on essaie de faire », fixe Isaiah Stewart, 15 points et 7 rebonds cette nuit.

Un discours qui colle parfaitement à celui du GM Troy Weaver, depuis sa prise de poste en 2020. « Depuis que je suis arrivé ici, c’est notre effectif le plus riche et c’est le moment d’inverser la tendance et de se concentrer sur la défense. On ne sera pas les Pistons tant qu’on ne défendra pas. J’ai parlé à tous les joueurs de cela, le coach Monty Williams et le groupe le savent très bien », affichait-il encore en amont de la saison régulière.

Encore loin de leurs glorieux aînés, de l’ère Isaiah Thomas à celle de Ben Wallace, les Pistons d’aujourd’hui ont le mérite de montrer des signes qui vont dans le bon sens. À Miami, ils ont limité le Heat à 103 points inscrits et un maigre 40% de réussite. Et encore mieux cette nuit à Charlotte, où les Hornets ont plafonné à 99 points et un maigre 37.5% d’adresse.

Jalen Duren, le « monstre »

Le gros bémol sur ce faible échantillon : la quantité astronomique de ballons perdus, 39 en tout. « On ne peut pas compter sur la défense pour gagner si on perd encore autant de ballons. Ça va être difficile. On n’a pas réussi à s’imposer à Miami à cause de ça. […] Mais la défense nous aide à rester dans le match. Être capable de faire trois, quatre ou cinq stops d’affilée et de capitaliser dessus, c’est tout ce qui compte. C’est sur cette base qu’on peut construire notre avenir », affiche Jalen Duren.

Celui-ci joue déjà un rôle central dans cette perspective. Cette nuit, en plus de ses deux contres et deux interceptions, il a cumulé 14 points (7/8 aux tirs), 17 rebonds et 3 passes. Un « monstre » le décrit le coach d’en face Steve Clifford.

« Bravo aux gars, on comprend mieux le jeu. Mais Monty est arrivé, a mis en place un système qu’on peut suivre facilement, et a mis en place des principes en défense. Tout le monde y adhère. On a des gars qui prennent ça très au sérieux. Quand tout le monde s’investit de ce côté du terrain, le résultat est là. L’alchimie qu’on a pu construire tout au long de l’été, et même l’année dernière, avec l’arrivée de gars comme Ausar Thompson et Marcus Sasser, qui répondent également présent, nous aide », juge Jalen Duren.

« C’est la ligne qu’on essaie de suivre chaque jour et chaque match. On a clairement des choses à régler : les ballons perdus et les fautes. On va continuer de s’efforcer à atteindre ce niveau chaque jour et à travailler dur », termine Isaiah Stewart, dont l’équipe fait ses débuts à domicile la nuit prochaine face aux Bulls.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.