Pour leur GM, « on ne sera pas les Pistons tant qu’on ne défendra pas »

Avec le retour de Cade Cunningham et l’arrivée de Monty Williams sur le banc, les Pistons espèrent franchir un cap cette saison après plusieurs années moroses. Pour poser les bases de cette ascension, Troy Weaver dresse la ligne de conduite à suivre.

« Je suis enthousiaste et très curieux de voir comment on va unir cette équipe et quelle vitesse cela va prendre », annonce le GM de la franchise pour le Michigan Live. « Mais pour commencer, on a parlé des trois D pour ce programme avec le coach : discipline, développement et défense. Ça, ça ne bougera pas. »

Que veut dire précisément le dirigeant quand il évoque la discipline et le développement ?

« Quand on regarde nos matches de la saison passée, on était parfois dedans, mais on manquait ensuite de discipline pour les gagner. Quant au développement, ce n’est pas seulement progresser au shoot ou au dribble, c’est aussi être capable, pour l’équipe, d’être concentrée et de maintenir les efforts sur de longues périodes. »

Une construction en 3D

Pour gagner en qualité dans ces deux domaines, les Pistons ont recruté des joueurs avec de la bouteille durant l’intersaison.

« On a plus de profondeur et d’expérience. C’est évident qu’en récupérant des vétérans comme Monte Morris et Joe Harris, on renforce le groupe. Ils ont disputé les playoffs, ont beaucoup joué, ont évolué dans des équipes qui gagnent. Cette expérience, c’est une valeur ajoutée pour notre groupe, et on est impatient de voir ce que cela va pouvoir apporter aux rookies. »

Mais Troy Weaver n’oublie pas le dernier « D » de son slogan : la défense. Les Pistons étaient parmi les pires de la ligue la saison passée et sans une progression nette dans ce secteur, la franchise ne peut pas rien espérer.

« Depuis que je suis arrivé ici, c’est notre effectif le plus riche et c’est le moment d’inverser la tendance et de se concentrer sur la défense », prévient-il. « On ne sera pas les Pistons tant qu’on ne défendra pas. J’ai parlé à tous les joueurs de cela, le coach Monty Williams et le groupe le savent très bien. »