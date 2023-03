Échanger James Wiseman a été « très difficile » pour les Warriors

Joe Lacob ne s’intéresse pas qu’aux feuilles de stats des Warriors. Le propriétaire des champions en titre garde également un œil sur celles des Pistons, pour suivre les performances de James Wiseman. « Bien sûr que je regarde », assure le dirigeant interviewé par The Athletic.

Il y a un mois, les Californiens ont fait une croix sur leur jeune intérieur, en l’intégrant dans un transfert à plusieurs équipes. Une décision « très difficile, très difficile », appuie Joe Lacob.

« Vous savez, on pourrait très bien le regretter à long terme ou même à moyen terme. Mais j’ai beau l’aimer beaucoup, je ne peux pas ignorer ce que nos dirigeants, nos entraîneurs et nos joueurs ont estimé être la bonne chose à faire. C’est donc une question de consensus. Nous sommes ‘nous’, nous ne sommes pas ‘moi’. On va faire ce qu’il y a de mieux, on a estimé que cela améliorerait l’équipe à court terme et on l’a fait pour Gary (Payton II) », développe le propriétaire.

La faute de tout le monde

Ce dernier dit avoir tout de même dû se faire convaincre que cette décision s’imposait. Lacob était conscient du potentiel du joueur de 21 ans, et du fait que les Warriors n’auront « pas souvent l’occasion de drafter un jeune joueur comme lui ». « Il n’a pas vraiment eu sa chance ; c’est en partie sa faute, en partie la malchance, en partie notre faute pour ne pas l’avoir fait jouer suffisamment », rejette le propriétaire.

On rappelle qu’après une première saison à 39 matchs joués, le pivot avait été opéré du ménisque du genou droit, en avril 2021, ce qui l’avait conduit à une saison blanche difficile, autant sur le plan physique que mental. Bien intégré à la rotation de Steve Kerr pour démarrer cette saison, il avait progressivement perdu sa place et avait dû être envoyé en G League pour retrouver des sensations.

Finalement, le « projet » Wiseman aux Warriors ne se sera jamais concrétisé. En retour, et malgré de très mauvaises surprises sur le plan médical, les champions en titre ont récupéré un joueur attendu pour avoir un rôle direct, en la personne de Gary Payton II.

Du « gagnant-gagnant »

Un joueur dont les Californiens n’étaient pas certains de la disponibilité au moment de s’activer sur ce marché des transferts. « Il coûtait cher l’année dernière, avec ce contrat (ndlr : 8.3 millions de dollars cette saison), on ne pouvait pas vraiment se le permettre. Mais vu ce qu’on a fait avec Wiseman, on a allégé un peu les finances », poursuit Lacob, selon qui la « plus grande faiblesse » des Warriors se situait en défense extérieure.

D’où ce choix de se passer du pivot qui, depuis son arrivée dans le Michigan, a retrouvé sa production de son année rookie avec environ 12 points et 8 rebonds de moyenne. Pas de quoi nourrir des regrets côté Warriors, pour le moment du moins.