Direction Detroit pour James Wiseman, Saddiq Bey à Atlanta !

C’est le transfert de cette fin d’après-midi et de ce début de soirée, et il est conclu entre Golden State, Detroit et Atlanta, rapporte ESPN !

Dans un premier temps, les Warriors ont laissé partir James Wiseman chez les Pistons, pour mieux récupérer Saddiq Bey et Kevin Knox. Sauf que les manœuvres des champions en titre ne se sont pas arrêtées là, car ils ont ensuite accepté de se séparer directement de Saddiq Bey, afin d’obtenir cinq « second tour » de Draft de la part des Hawks.

Pourquoi une telle décision de la part des « Dubs » ? On pensait que c’était pour réaliser la bagatelle de… 130 millions de dollars d’économies en taxes sur les deux prochaines années, mais le club a finalement utilisé les choix de Draft récupérés pour refaire venir Gary Payton II au bercail.

Côté Pistons, c’est un nouvel intérieur de talent qui débarque dans le Michigan et le 2e choix de la Draft 2020 sera notamment en concurrence avec Jalen Duren et Isaiah Stewart, ainsi que Marvin Bagley III, arrivé lors de la précédente trade deadline. Quant aux Hawks, ils se renforcent à l’aile avec un joueur irrégulier, mais capable d’étirer le jeu avec son shoot à 3-points.

Récapitulatif

— Detroit reçoit : James Wiseman

— Atlanta reçoit : Saddiq Bey

— Golden State reçoit : Kevin Knox, cinq « second tour » de Draft

James Wiseman Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 GOS 39 21 51.9 31.6 62.8 1.4 4.4 5.8 0.7 3.1 0.3 1.5 0.9 11.5 2022-23 GOS 21 13 62.8 50.0 68.4 0.9 2.6 3.5 0.7 1.9 0.1 0.7 0.3 6.9 Total 60 18 54.1 32.5 64.5 1.2 3.8 5.0 0.7 2.7 0.2 1.2 0.7 9.9