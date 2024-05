Julius Randle n’y arrive toujours pas… et Tom Thibodeau s’agace

Les matches se suivent et se ressemblent pour Julius Randle. Et le tableau continue d’être très sombre. L’intérieur des Knicks est englué dans un début de saison galère où il ne trouve pas le chemin du cercle. Dernier exemple en date avec son match contre les Bucks.

Il l’a terminé avec 16 points à 5/20 au shoot dont un affreux 1/9 à 3-pts. « Je ne suis pas en rythme, tout simplement. Tout semble à côté de la plaque », confie-t-il au New York Post.

Comme toujours avec le double All-Star, il y a les chiffres et le terrain. Contre Milwaukee, il a parfois été ouvert, notamment à 3-pts, avec un Giannis Antetokounmpo qui ne lui mettait guère de pression puisqu’il est dans le dur depuis le début de saison. Julius Randle a donc enchaîné les shoots ouverts ratés durant toute la partie. Difficile alors de retrouver confiance…

Tom Thibodeau envoie un message à son joueur

Puis, il y a les mauvais choix dont il est coutumier. Il se retrouve avec des tirs en fin de possession, se complique la vie parfois, et trop souvent force. Comme en fin de rencontre, où il tente deux tirs face à Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez près du cercle. Il est même cueilli par le pivot sur le deuxième.

Le Most Improved Player 2021 tourne à 27% de réussite au shoot après six matches et ça commence à agacer Tom Thibodeau. « Si on est ouvert, on shoote. S’il y a trois joueurs sur soi, on trouve le coéquipier qui est libre. Ce n’est pas compliqué. Il faut faire confiance à la passe », commente le coach, sans viser Julius Randle directement mais avec des propos qui ne laissent que peu de place au doute.

Comme chaque contre-performance va venir plomber le moral de Julius Randle, comment rapidement sortir enfin de la nasse ?

« Je peux jouer davantage sans ballon, plus en mouvement », annonce-t-il. « Faire moins d’isolation et plus de pick-and-roll. Et donc moins de situations où j’attrape le ballon et où je regarde les défenseurs face à moi. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 Total 641 32 47.0 33.3 74.8 2.0 7.4 9.4 3.7 3.1 0.7 2.8 0.4 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.