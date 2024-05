Début de saison très compliqué pour Julius Randle

Cette fin de première période, sur le parquet des Pelicans, est un véritable calvaire pour lui. Julius Randle part d’abord en pénétration sur sa main faible (droite) mais perd le ballon en initiant le contact près du cercle. Action similaire, avec la même main, en tentant de pousser Zion Williamson à la faute.

Mais l’intérieur de New York n’obtient pas de coup de sifflet et son tir casse-croûte est heureusement claqué par Mitchell Robinson. Puis il y a cette montée de balle où le gaucher fait l’erreur de sauter avant de s’empaler sur Cody Zeller. Faute offensive et nouveau ballon perdu.

Sur la possession suivante, Julius Randle est servi au poste et attire la prise à deux, mais son ballon mal ressorti est facilement intercepté. Il y a enfin ce tir à 3-points, trop long, juste avant de rentrer au vestiaire… Cette séquence de quatre minutes de jeu en dit beaucoup sur son match horrible à NOLA et son début de saison de saison d’ensemble.

Auteur de 12 points (4/15 aux tirs), 12 rebonds, 4 passes et… 8 ballons perdus, le joueur All-Star dit, après cette rencontre, ne pas vouloir se chercher « d’excuses ». « Je dois simplement continuer à progresser. Je dois rentrer des tirs. Il faut que je regarde les images mais il faut que j’en rentre. Ils tomberont dedans », promet le joueur de 28 ans.

Une meilleure sélection de tirs

Sa sortie face à la Nouvelle-Orléans venait confirmer son entame de saison très compliquée en matière d’adresse. Le premier soir face aux Celtics, il avait arrosé à 5/22 aux tirs… Si bien qu’après trois rencontres, il tourne à peine à 14 points de moyenne avec 28% de réussite, des données indignes d’un joueur convié à deux reprises au All-Star Game.

« Il est agressif, il attaque. On doit être meilleurs collectivement. Mais on doit s’aider les uns les autres à être meilleurs. On ne peut pas se contenter de dire ‘Je dois être meilleur’ ou ‘Il doit être meilleur’. Comment peut-on s’aider collectivement ? Julius va attirer l’attention, on doit donc l’aider un peu », estime Jalen Brunson, qui ne brille pas beaucoup plus par son adresse jusqu’ici (20 points de moyenne mais 37,5% de réussite).

L’agressivité de son coéquipier n’est pas à remettre en question. Sa sélection de tirs, comme évoqué plus haut, davantage. Au moins, l’intérieur se mobilise dans les autres secteurs du jeu en tournant à près de 12 rebonds et 7 passes après trois matchs.

« Phénoménal » à la passe

« J’ai trouvé que c’était son meilleur match à la passe. Il a été phénoménal. Il avait de bonnes intentions. […] Mais pour l’essentiel, il se bat pour s’en sortir. Je savais que cela prendrait du temps, il faut le laisser travailler », lâchait Tom Thibodeau à l’issue de son match à Atlanta, terminé avec 9 caviars.

Après la rencontre à NOLA, le coach new-yorkais préférait englober la contre-performance de son intérieur dans celle de son équipe, notamment sur les pertes de balle. « C’est plus facile de penser que c’est Julius, mais tout le monde doit travailler ensemble », réclame le technicien qui pense, comme son meneur, que les Knicks doivent mieux faire lorsque Randle est pris à deux.

Loin de la trajectoire visée de sa meilleure saison en carrière, Julius Randle a encore 79 matchs devant lui pour redresser la barre. « C’est la raison pour laquelle on joue 82 matchs. Pour que tout le monde retrouve son rythme. Le fait de faire des erreurs en début de saison, tout le monde passe par là », relativise RJ Barrett dont la formation se déplace à Cleveland la nuit prochaine.